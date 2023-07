Orgel mit Instrumenten in Perfektion

Caroline Atschreiter war die Organistin beim Orgelmittagkonzert am 23. Juli. Die großartige Musikerin und immer zu spontanen Einfällen begabte Orgelspielerin hatte noch zwei Instrumentalistinnen mitgenommen, die Violinistin Anna Dirnberger und die Blockflötistin Marion Wallner.

Zu dritt spielten Sie G. Ph. Telemanns „Sonata a tre“. Es war ein wunderbares Zusammenspiel und das drückte sich in einem Klang aus, der faszinierte und den Hörer einnahm. Die Blockflöte behauptete sich mit einschmiegsamem Spiel, die Violine war flott, hell und im Themenzuspiel an die Flöte wunderbar im Klangvolumen. Telemann lebte auf und erfreute mit einer einladenden Musik.

Foto: Bubenik

Die Orgel und die Violine schwelgten in Melodien im Werk von A. Diabelli, dem Offertorium „Domine Deus“. Ein liebliches Werk voll von Melodien und einschmiegsamen Themen!

Caroline Atschreiter ließ am Beginn des Konzerts bei G. Muffats Toccata Quinta so recht die Pracht der Orgel hören. In der Chiaconna von Fischer waren es die leisen Töne, mit denen sie verzauberte und am Schluss stellte sie ein durchatmendes Werk von F. T. Richter in den Raum. Die Passacaglia ist ein wunderbar gearbeitetes Werk, das dezent beginnt, das sich steigert, immer größer wird, bis es zum gewaltigen Schlussteil anschwillt, dann aber leise verklingt.

Die begeisterten Zuhörer zeigten ihr Gefallen in einem lang anhaltenden Applaus, der eine Zugabe der drei Instrumente ergab.