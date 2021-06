Mit einem Konzert von Organist Georg Enderwitz aus Wangen im Allgäu startet am Sonntag, 4. Juli, die diesjährige „Orgelmittag“-Reihe in der Basilika am Sonntagberg.

Enderwitz ist in seinem Dekanat in Wangen für die Kirchenmusiker und den Organistennachwuchs zuständig. Zudem betreut er die Kirchenmusik an der St. Martinskirche in Wangen.

Das Konzert auf dem Sonntagberg bringt ein buntes und frugales Programm. Gemeinsam mit den Hornisten Sebastian Heigl und Peter Putzer spielt Enderwitz ein Hornkonzert von Georg Philipp Telemann für Orgel und zwei Hörner sowie Werke an der Orgel von Bach, Kayser und Damjakob.

Das Konzert findet am Sonntag, 4. Juli, von 12 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Freiwillige Spenden.