Das Orgelmittagkonzert am vergangenen Sonntag gestaltete sich zum Publikumsmagneten. Erstens war die Basilika vollbesetzt und zweitens war das Programm, das Pater Florian Ehebruster und Marlene Gram wählten, ein richtiges Verwöhnprogramm voller Überraschungen und Ohrwürmer. Pater Florian waltete an der Orgel wie gewohnt souverän und die Flötistin Marlene Gram ließ mit feinem, Ton die Musik zu Herzen gehen.

Pater Florian begann mit tollen, mächtigen Akkorden im Werk „Für das volle Werk“ von J. W. Häßler. Und nach diesem Plenoauftakt setzten beide Musiker mit dem „Allegro“ von W. A. Mozart mit dezenten, flotten, melodiösen Tönen fort. In Th. Dubois’ „Cantilène religieuse“ kam die Querflöte von Marlene Gram so recht zur Geltung. Beide Instrumente ergänzten sich ideal im Marsch, in der Arie und dem Präludium von Ch. Tambling.

Dazwischen stand die „Messe ohne Worte“ von S. Ritter von Neuhaus im Fokus. Ein interessantes Werk, das durch die Vielfältigkeit der einzelnen Teile und die verschiedenartige Registrierung lebt. Dass Pater Florian die Orgel in- und auswendig kennt, zeigte er mit seiner wunderbar einfühlsamen Registrierung.

Den Schlussstrich zog der Organist mit J. H. Knechts „Nun danket alle Gott“. Der Applaus war mächtig.