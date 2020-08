Am Sonntag, 2. August, erstaunten die Organistin Caroline Atschreiter und ihr Ensemble die Zuhörerschaft beim Orgelmittagkonzert in der Basilika mit reizvoller Musik und temperamentvollem Spiel.

Das Ensemble brachte das Konzert für Orgel, zwei Violinen und Bass von G. Sammartini zu Gehör. Die fünf Frauen musizierten wie aus einem Guss. Der erste Satz flott, teilweise verspielt, wurde bemerkenswert in Tongebung und konzertantem Wechselspiel zwischen Orgel und Geigen wiedergegeben. Das Adagio mit einschmeichelnder Melodik ließ hinreißend die Violinen erklingen. Und das abschließende Allegro beherrschte die Orgel mit Spontaneität und aktuellem Tempo. Das Orchester blieb transparent und beruhigend, während die Orgel das Werk beherrschte.

Atschreiter begann das Konzert mit Christian Erbachs mächtige Akkorde anschlagendem „Introitus V. Toni“, sie zog sofort mit ihrem druckreichen Spiel in Bann. An den Schluss des Konzerts setzte sie das „Präludium und Fuga ex d“ von A. van den Kerckhoven. Das Präludium ist kurz, aber zugleich mächtig und beeindruckend, die Fuge kunstvoll gemacht, mit Engführungen und Umspielungen lässt sie immer das Thema machtvoll dastehen. Die dichte Durchführung mündet dann mit einem triumphalen Einsatz des Themas. Das war Orgelkunst in Vollendung, sowohl von der Komposition her als auch von der Ausführung der Organistin.

Kurzweiliges Programm mit Orgel und Sopran

Organist Klaus Oberleitner aus Garsten und Sopranistin Brigitte Guttenbrunn bescherten beim Orgelmittag am vergangenen Sonntag ein Hörerlebnis erster Klasse mit einem abwechslungsreichen und ausgewogenen Programm.

Die Sängerin zeigte viel Einfühlungsvermögen bei der Arie aus einer Kantate von Bach, meisterte die Verzierungen gekonnt und ergriff in der Zurückhaltung im dezenten Piano. Ihre stimmlichen Qualitäten kamen in Händels Arie aus „Neun deutsche Arien“ zur Geltung. Die innige und sanfte Stimme breitete die Musik aus, betörte in ihrer Schönheit und Gestaltung.

Der Organist begann mit der ungestümen Toccata c-Moll von J. Pachelbel und baute auf dem ruhenden Pedal das Werk groß und bewegt auf. Im durchwegs flotten Werk von J.C. Simon aus der Barockzeit, dem Präludium und Fuge in B-Dur, zeigte er tolle Technik und sprudelnde Musikalität.

Wunderbar verdichtete, dynamische Musik war das Choralvorspiel von J.H. Knecht „Nun danket alle Gott“, in welchem sich zwei Themen immer wieder überschneiden, ergänzend wiederfinden und über der munteren Begleitung schweben.

Zum Abschluss ließ Oberleitner die Orgel im „Fürs volle Werk“ von J.W. Häßler in ganzer Pracht erstrahlen. Da der Applaus intensiv ausfiel, gab es noch eine Improvisation.