Buntes und akribisch feines Konzert am Sonntagberg

Das Orgelmittagkonzert in der Basilika am Sonntagberg am vergangenen Sonntag gestaltete Stefan Zapotocky aus Perchtoldsdorf. Der Bankfachmann und langjährige Chef der Wiener Börse beherrscht das Instrument hervorragend. Das zeigte er durch seine blendende Wiedergabe der Werke und durch die schöne und bemerkenswerte Registrierung.

Foto: Bubenik

Das Konzert begann mit J. G. Albrechtsbergers Präludium und Fuge C-Dur fulminant. Das durchkonstruierte Werk wirkte in sich geschlossen und die Wiedergabe war genau und ungemein wirksam. Weiter ging es mit „Christ ist erstanden“ von Orlando di Lasso. Der Organist spielte akribisch genau und brachte in diese Interpretation eine schwungvolle Musikalität. Dadurch wirkten die Werke voll Leben. Sie beeindruckten durch die wunderbaren Läufe, Zerlegungen und die laufenden Wechsel der Harmonien – so auch in W. Byrds „Callino Casturame“ und „Rowland“.

Foto: Bubenik

Besonders effektvoll gelang die Toccata e-Moll von J. Pachelbel und das „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ von J. L. Krebs. Vom selben Komponisten bestach das volle Werk bei „Jesu meine Freude“. Auch J. S. Bachs „Pastorale“ wirkte stark. Schließlich ließ Stefan Zapotocky das Konzert mit dem „Andante cantabile C-Dur“ von W. A. Mozart sanft ausklingen. Am Ende wartete auf den Organisten großer Applaus der zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer.