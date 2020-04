NÖN: Wäre die Coronakrise nicht dazwischengekommen, würden Sie nun in Nancy in Frankreich eine Oper inszenieren. Sind Sie sehr enttäuscht, dass daraus nun nichts geworden ist?

Anna Bernreitner: Ja, eigentlich wäre ich jetzt sechs Wochen in Nancy und würde dort an der Opéra national de Lorraine „Die Liebe zu den 3 Orangen“ von Sergei Prokofiev inszenieren. Die Premiere war für den 3. Mai geplant und mein Ausstattungsteam und ich haben uns über ein Jahr auf diese Produktion vorbereitet. Die Absage dieser Produktion hat uns alle schwer getroffen. Jetzt wird überlegt, diese Produktion im Dezember 2021 oder 2022 zu zeigen, aber bis dahin wird sich wohl noch viel in unser aller Leben und auch im Kulturbereich verändern.

Was bedeutet diese Absage für Sie und Ihre Karriere?

Bernreitner: Abgesehen von den finanziellen Einbußen ist es natürlich extrem frustrierend, wenn man sich so lange auf eine Arbeit vorbereitet und unzählige Arbeitsstunden umsonst rein steckt. Im ersten Moment hat es sich so angefühlt, als würde meine Karriere jetzt stillstehen, weil Nancy karrieremäßig ein Riesenschritt gewesen wäre. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich spontan etwas Tolles ergeben wird. Die Coronakrise bedeutet ja eine Umwälzung in so vielen Bereichen, vielleicht ergeben sich da auch neue Chancen.

Auch die Wiederaufnahme Ihrer Kinderoperninszenierung „Papagena jagt die Fledermaus“ am Theater an der Wien, die für April angedacht war, wurde abgesagt.

Bernreitner: Ja, doch meine Kollegin Catherine Leiter hat sich da etwas ganz Bezauberndes ausgedacht. Sie bietet auf der Website des Theaters an der Wien jetzt einen interaktiven Bereich für Kinder an. Dort gibt es die Oper als Videomitschnitt sowie Bastelanleitungen, Spieletipps und vieles mehr.

Was sind nun Ihre nächsten Projekte?

Bernreitner: Für Mitte Juni wäre eine Oper mit der Neuen Oper Wien geplant. Wir wollen „Proserpina“ von Wolfgang Rihm aufführen, ein ziemlich düsteres Stück. Natürlich ist derzeit aber noch ungewiss, ob wir ab Mai schon proben dürfen. Und dann haben wir natürlich im Juli die „Oper rund um“ in Waidhofen.

Sie inszenieren dabei heuer „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach. Was darf sich das Publikum erwarten?

Bernreitner: Jacques Offenbach hat mit diesem Werk eine genial verrückte Operette geschaffen. Das wird ein wilder Mix aus Unterhaltung, Lebensfreude und Wahnsinn. Darauf freue ich mich schon sehr und wir setzen alles daran, dieses Stück in Waidhofen aufführen zu können. Notfalls verschieben wir die Premiere um ein, zwei Wochen nach hinten und begrenzen die Zuschaueranzahl auf das dann erlaubte Maß.

Welche Adaptionen werden Sie am Stück vornehmen, um es ins Heute zu heben?

Bernreitner: Diese Operette, die 1858 uraufgeführt wurde, ist extrem modern geschrieben. Inhaltlich müssen wir da eigentlich nichts verändern. Es geht um Orpheus, der seine Frau Eurydike gar nicht mehr so richtig liebt, und Eurydike hat von dem ewigen Geigenspiel ihres Mannes auch schon die Nase voll. Eigentlich würden sie sich gerne scheiden lassen, aber die öffentliche Meinung lässt dies nicht zu, da das ein zu großer Skandal für den berühmtesten Musiker aller Zeiten wäre.

Warum haben Sie die Eishalle als Schauplatz auserkoren?

Bernreitner: Die Eishalle bietet viel Platz für unseren Bühnenaufbau und unsere Sängerinnen und Sänger. Wir wollen in der Unterwelt ja eine wilde Rollschuhdisco veranstalten. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, auch bei Schlechtwetter zu spielen, und verlieren trotzdem nicht ganz das Flair einer Open-Air-Veranstaltung.

Wann sollen die Probenarbeiten beginnen?

Bernreitner: Der Probenbeginn ist für Anfang Juni geplant. Sollte es da zu Verzögerungen kommen, versuchen wir noch die Vorstellungstermine zu adaptieren. Im Vergleich zu den großen Sommerfestivals haben wir ja einige Vorteile. Unsere Künstlerinnen und Künstler müssen nicht aus dem Ausland anreisen, wir bauen unsere Bühne fast komplett selbstständig und proben sehr kurzfristig und flexibel.

Wie geht es den Sängerinnen und Sängern mit dem Rollschuhfahren?

Bernreitner: Leider können sie derzeit nicht üben. Wir hoffen aber trotzdem, dass es die meisten noch rechtzeitig lernen.

Werden Sie wieder Laien in die Inszenierung integrieren?

Bernreitner: Jede und jeder, der mit Rollschuhen zur Vorstellung kommt und bei uns im 3. Akt eine Runde zum berühmten Can Can von Offenbach mitfährt, bekommt ermäßigten Eintritt. Somit sind dieses Jahr alle eingeladen mitzumachen.

Auf Facebook und Instagram zeigen Sie gerade „Die Fledermaus“ als „Stayathome-Oper“. Was kann man sich darunter vorstellen?

Bernreitner: Diese Stayathome-Oper ist für die Leute zu Hause gedacht. Die Sängerinnen und Sänger nehmen sich zu Hause selbst auf und schicken mir die Videoschnipsel, die ich dann zusammenschneide. Jeden Tag posten wir um 18 Uhr dann eine Szene.