NÖN: Herr Bürgermeister, vor einem Jahr wurde der Ybbstalradweg in Opponitz eröffnet. Der Radweg wird sehr gut angenommen. Wie profitiert die Gemeinde davon?

Bürgermeister Johann Lueger: Es freut mich sehr, dass dieser Radweg so losgestartet ist. Man hat das natürlich gehofft, aber gewusst hat man es vorher nicht. Wirtschaftlich profitiert bei uns in erster Linie die Gastronomie, aber auch die Lebensqualität für die Bevölkerung ist dadurch enorm gestiegen. Von auswertigen Gästen höre ich immer wieder, wie schön es bei uns im Ybbstal ist. Durch den Radweg wird diese Schönheit vielleicht noch ein bisschen mehr publik.

Wo gebe es durch den Ybbstalradweg in Opponitz touristisch noch Potenzial?

Lueger: Ich habe immer schon gesagt, dass die Bevölkerung hier auch kreativ sein muss. Vielleicht denkt der eine oder andere noch darüber nach, ob er nicht Fremdenzimmer oder Urlaub am Bauernhof anbieten möchte. Beim Beherbergungsangebot wäre also schon noch Potenzial. Aber natürlich muss man da auch Kapital in die Hand nehmen.

Opponitz ist ja nicht nur Rad-, sondern auch Fischerdorf. Da gab es zuletzt noch Verhandlungen mit den Bundesforsten bezüglich der Pacht eines zentralen Fischer- eireviers. Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?

Lueger: Ja, die Gemeinde hat dieses sieben Kilometer lange Fischereirevier, das mitten durch den Ort führt, nun zu einem viel günstigeren Preis von den Bundesforsten pachten können. Zudem haben wir einen Fischerei-Arbeitskreis installiert, in dem Gemeinderäte und Menschen aus der Bevölkerung in Sachen Fischerei mitdenken und mitsteuern, weil das so wichtig für unser Dorf ist.

Die Gemeinde möchte ja den ehemaligen Bahnhof von der NÖVOG kaufen. Ist man da schon weiter?

Lueger: Da liegt uns mittlerweile ein Kauf- vertragsentwurf vor. Den müssen wir jetzt prüfen. Wenn alles passt, werden wir den Bahnhofskauf mit einem Gemeinderatsbeschluss besiegeln.

Was möchte man dann aus dem ehemaligen Bahnhof machen?

Lueger: Zuerst ist einmal wichtig, dass er uns gehört. Schließlich handelt es sich um eine zentrale Fläche. Der Platz wird jetzt schon gerne als Parkplatz genutzt. Was das denkmalgeschützte Gebäude betrifft, so sollte man sich da keinen großen Druck auferlegen, dass man da sofort etwas machen muss. Dafür haben wir als Abgangsgemeinde auch gar nicht die finanziellen Mittel. Aber wir werden natürlich nachdenken, was man machen könnte. Konkretes gibt es da aber noch nicht.

Es gab hier in der Vergangenheit aber bereits eine Arbeitsgruppe, die sich Nutzungsmöglichkeiten überlegt hat. Läuft das nun im Zuge der Dorferneuerung weiter?

Lueger: Ja. Wir haben im letzten Winter den Dorferneuerungsprozess neu gestartet. In diesem Rahmen sollen nun Ideen entwickelt werden, wie es beim Bahnhof weitergeht.

Im Zuge der Dorferneuerung wurden ja bereits Projektideen für die Gemeinde entwickelt. Wurde davon schon etwas umgesetzt?

Lueger: Zurzeit ist man in der Projektentwicklung und da wird sicher noch einiges kommen. Es handelt sich da auch um eher kleinere Sachen. Momentan steht mit der Glasfaserverlegung ein großes Projekt bevor, da müssen die kreativen Dinge noch etwas warten.

Wie weit ist man mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde?

Lueger: Da wird jetzt geschaut, wo die Trassenführung im Ortskern verlaufen soll. Wenn man das weiß, geht es an die Ausschreibung.

Ein großes Straßenbauprojekt hat man derzeit Richtung Kripp laufen. Was wird hier gemacht?

Lueger: Laut Straßenmeisterei Waidhofen wird hier die Landestraße zur Gänze erneuert und verbreitert. Zuerst war geplant, nur zwei Drittel zu machen, jetzt macht man doch gleich das ganze Stück samt Entwässerung und Steinwürfen. Dabei werden auch gleich Lichtwellenleiter mitverlegt. Diese Sanierung soll heuer noch abgeschlossen werden. Voraussichtlich wird es den ganzen Juli aber noch eine Totalsperre der Straße geben.

Ein weiteres Bauprojekt ist der geplante durchgehende Gehsteig zum Fußballplatz.

Lueger: Das ist für nächstes Jahr angedacht. Hier können wir in der Engstelle vor dem Sportplatz nun ein altes Haus ablösen und in Folge abreißen. Dadurch können wir die Straße verbreitern und einen durchgängigen Gehsteig errichten. Das ist eine ganz wichtige Sicherheitsmaßnahme.

Einen Grundsatzbeschluss gibt es für die Wildbachverbauung im Ortskern.

Lueger: Genau, da gibt es seit 30 Jahren ein Wildbachprojekt, das bislang aber immer wieder gescheitert ist. Das lag auch an einem Kleinwasserkraftwerk. Hier gibt es nun eine Einigung über die Ablöse. Dadurch kann die gesamte Anlage herausgenommen werden und wir können eine Verbauung andenken. Das ist ganz wichtig für die Sicherheit, aber auch ein großer finanzieller Brocken. Schließlich kostet dieses Projekt knapp zwei Millionen Euro, wobei die Gemeinde 24 Prozent übernehmen muss. Im Sommer werden wir nun die Verhandlungen mit den anderen Grundbesitzern beginnen. Da hoffe ich, dass uns die Grundbesitzer entgegenkommen, weil es ja auch um die Sicherheit ihrer Liegenschaften geht. Im ersten Bauabschnitt soll dann der Opponitzbach auf Höhe des alten Feuerwehrhauses bis zur Güterwegauffahrt Richtung Graben verbaut werden.

Was bedeutet dieses Wildbachprojekt für ein etwaiges Wohnprojekt im Ortskern?

Lueger: Es tun sich damit natürlich Möglichkeiten auf, weil die rote Gefahrenzone zurückgeht.

Wie schaut es prinzipiell mit Wohnraum in Opponitz aus. Gibt es Bedarf?

Lueger: Die Abwanderung der Jungen ist bei uns schon ein Thema. Baugründe gibt es zwar da und dort, sie sind aber relativ teuer. Bedarf ist vor allem bei kleinen Wohnungen für junge Leute gegeben. Da haben wir derzeit kein Angebot.

Auch in Opponitz wurde vor Kurzem die Plastikmüllsammlung auf den Gelben Sack umgestellt. Wie wurde das von der Bevölkerung angenommen?

Lueger: Am Wirtshaustisch hört man da schon Bedenken. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht so ein Thema wie in anderen Gemeinden.

Und die Umstellung von den Sammelinseln auf die neuen Recylingplätze hat einwandfrei funktioniert?

Lueger: Wir haben hier die Plätze auf fünf reduzieren müssen, da gab es Vorgaben. Es gibt nun aber bei allen drei Ortsausfahrten solche Plätze. Beim ASZ haben wir im Außenbereich wieder eine Entsorgungsmöglichkeit geschaffen und auch im Ortszentrum haben wir eine Lösung gefunden. Da waren die Container vorher beim Kirchenwirt auf Privatgrund und der neue Besitzer wollte die weghaben. Die Gemeinde hat schon lange einen öffentlichen Platz in der Nähe des Spar Marktes für die Container vorgesehen. Die Freude der Anrainer war zwar nicht sehr groß, ich habe hier aber Kontakt aufgenommen und kommuniziert, dass man im Zentrum eine barrierefreie Entsorgungsmöglichkeit schaffen muss. Natürlich ist es keine Verschönerung, aber es geht um einen wichtigen Service für die Bevölkerung und darum, Opponitz sauber zu halten. Außerdem wird noch ein Sichtschutz errichtet.

Beim Neujahrsempfang wurde die Neugestaltung des Volksschul-vorplatzes für heuer angekündigt. Wie weit ist man da?

Lueger: Das ist am Laufen. In den ersten beiden Ferienwochen soll begonnen werden, zu Schulbeginn möchte man fertig sein.

Wie schaut es mit der Sanierung der Volksschule selbst aus?

Lueger: Momentan fehlen uns die finanziellen Mittel. Mittelfristig müssen wir aber überlegen, wie es da weitergeht, ob ein Neubau oder eine Sanierung besser wäre.

Wie funktioniert die politische Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen? Vor allem seitens der FPÖ kommen doch hin und wieder kritische Töne.

Lueger: Ja, aber das halten wir aus, wenn es sachlich ist, und so ist es bis jetzt auch gewesen. Im Grunde sind wir alle für die Gemeinde da, das ist wichtig.

2020 stehen die Gemeinderatswahlen an. Werden Sie wieder als Bürgermeister kandidieren?

Lueger: Man kann natürlich nie wissen, was kommt, aber es wurden jetzt so viele Dinge begonnen, die ich gerne auch abschließen möchte. Wenn die Unterstützung von den Leuten weiterhin da ist, werde ich es gerne noch weiter machen. Es macht mir noch immer Freude, für die Gemeinde zu arbeiten.