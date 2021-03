Ybbstaler auf den Spuren des Osterhasen .

Schon beim Waidhofner Wochenmarkt am Freitag wurden bunte und originelle Schmuckstücke für das Osterfest angeboten, aber auch traditionelle Palmbuschen und verzierte Ostereier. Beim Ostermarkt am Hohen Markt am Samstag war dann endlich der Osterhase unterwegs.