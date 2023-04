SPÖ Waidhofen/Ybbs: Dem goldenen Osterei auf der Spur

Zahlreiche Kinder machten sich mit Begeisterung an die Ostereiersuche im Schillerpark. Rund 300 Eier hatte die SPÖ Waidhofen an der Ybbs am vergangenen Samstag im Schillerpark versteckt. Die gefundenen Eier konnten gegen kleine Süßigkeiten getauscht werden. „Die goldenen Glückseier sind besonders gut versteckt, dafür gibt es eine Überraschung“, spornte Vizebürgermeister Armin Bahr die Kinder zur Suche an. Für die Kinder und ihre Eltern gab es ein kleines Frühstück von Gabi Weber und Katharina Bahr.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.