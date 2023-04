Stadtpfarre Waidhofen/Ybbs: Osterfeiern und vergoldeter Chordirektor

Am Beginn der österlichen Feiertage stand auch heuer die Palmweihe. Diese wurde witterungsbedingt am Kirchenvorplatz der Stadtpfarrkirche abgehalten. Stadtpfarrer Herbert Döller segnete und verteilte Palmzweige an die Gemeindevertretung mit Bürgermeister Krammer und an die Vertreter der Pfarrgemeinde. Den Höhepunkt des Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche bildete die Passionsgeschichte, die von den Ministranten in verteilten Rollen gelesen wurde. Im Anschluss an die Messe lud die Pfarrcaritasgruppe zum Pfarrkaffe und Ostermarkt in den Pfarrhof ein.

Den Kreuzweg am Karfreitag zur Unteren Buchenbergkapelle beteten Jugendliche vor. Am Abend gestaltete der Lambertichor die Feier vom Leiden und Sterben des Herrn unter der Leitung von Gundi Leichtfried musikalisch mit. Am Ende der Feier stand die „Grablegung“, die in eine nächtliche Anbetung überging und sich bis Karsamstag, 17 Uhr, fortsetzte.

Zahlreiche Gläubige fanden sich zur gemeinsamen Feier der Osternacht in der Stadtpfarrkirche ein. Foto: Christine Ecker

Am Karsamstag gab es für die Mesner, die Frauen, die den Blumenschmuck besorgten, und auch die Ministranten viel zu tun. Die Feier der Osternacht und auch alle anderen Liturgien formten die Kantoren im Wechsel mit der kräftig singenden Gemeinde zu gemeinschaftlichen Festen. Bei der Mariensäule bildete die Spendung des Ostersegens den Abschluss der dreitägigen Osterfeier.

Ehrung für Anton Steingruber zum 65-jährigen Jubiläum als Kirchenmusiker

Anton Steingruber, Manfred Schirghuber und Max Gottschlich an der Orgel gestalteten das feierliche Hochamt am Ostersonntag mit der Messe in F von Josef Güttler und dem Panis Angelicus von César Franck. Birgit Kopf und Gundi Leichtfried sangen die Antwortgesänge. Am Ende des Gottesdienstes überraschte Stadtpfarrer Herbert Döller Chordirektor Anton Steingruber mit der Cäcilien-Medaille in Gold zu seinem 65-jährigen Jubiläum als Kirchenmusiker.

Am Ende des Osterhochamts überreichte Stadtpfarrer Herbert Döller im Auftrag des Bischofs von St. Pölten Chordirektor Anton Steingruber die Cäcilien-medaille in Gold. Foto: Christine Ecker

Mit 14 Jahren hat Anton Steingruber in Allhartsberg zum ersten Mal bei einer Kreuzwegandacht gespielt. Seither war die Musik nicht nur sein Beruf als Sänger, sondern er hat sich auch ehrenamtlich in vielfacher Weise für die Kirchenmusik engagiert. Die Gründung des Chors Cantores Dei, Orgeldienste und Chordirigate in vielen Pfarren des Mostviertels und in der Stiftskirche Seitenstetten zählen zu seinen Verdiensten. In der Pfarre Waidhofen gestaltet er schon lange mit wechselnden Ensembles Festgottesdienste und unzählige Begräbnisse.

Für eine kleine Gruppe endeten die diesjährigen Feierlichkeiten wieder mit dem Emmausgang am Ostermontag. Bei -2°C folgten die Gläubigen frühmorgens dem Lichtweg zur Oberen Buchenbergkapelle und wurden mit einem herrlichen Sonnenaufgang belohnt.

