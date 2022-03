Corona-Infektionen im Ybbstal steigen

Nachdem am Wochenende die 3G-Regel und die Maskenpflicht weitestgehend gefallen sind, verzeichnet man auch im Ybbstal wieder einen Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen. Nach 254 aktiven Fällen am Montag der Vorwoche verzeichnete man in der Stadt Waidhofen am Sonntag 346 Infizierte. 289 Neuinfektionen kamen hinzu. Dem gegenüber stehen 196 Genesene. Auch einen Todesfall infolge von Covid musste man verzeichnen. In Summe hielt man in der Statutarstadt am Sonntag seit Pandemie-Beginn bei 4.023 Covid-Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 2.793,2 (Vorwoche: 2.344,2). Im Bezirk Amstetten betrug der Wert 3.540,6 (Vorwoche: 3.182).

Gestiegen sind die Infektionen auch im restlichen Ybbstal. 91 positive Fälle verzeichnete man am Montag in Allhartsberg (Vorwoche: 65). In Kematen waren es 99 (Vorwoche: 84). In Sonntagberg stieg die Zahl der aktiven Fälle von 136 auf 158 an. In Ybbsitz waren am Montag 121 Personen Covid-positiv (Vorwoche: 100). 96 Neuinfektionen stehen hier 75 Genesenen gegenüber. Die Teststraße in der Gemeinde wurde am Wochenende eingestellt. In Hollenstein hielt man am Montag bei 76 Infizierten (Vorwoche: 62). 62 Neuinfektionen kamen hinzu, 48 Personen wurden wieder gesund. In St. Georgen/Reith stiegen die aktiven Fälle von 20 auf 37. 31 Neuinfektionen stehen hier 14 Genesenen gegenüber. Allein in Opponitz sank die Zahl der Infizierten von 26 auf 21.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden am Sonntag 13 Corona-Patienten versorgt, einer davon intensivmedizinisch. Seit Sonntag der Vorwoche verzeichnet man leider auch drei Todesfälle infolge einer Covid-Infektion am Klinikum.

