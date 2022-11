Corona-Zahlen im Ybbstal gehen leicht zurück

Die Corona-Infektionen im Ybbstal gehen weiter leicht zurück. In der Stadt Waidhofen zählte man am Sonntag 41 aktive Covid-Fälle, 58 waren es am Sonntag der Vorwoche. 38 Neuinfektionen stehen hier 55 Genesenen gegenüber. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt lag am Montag bei 358,6 (Vorwoche: 420,1), im Bezirk Amstetten betrug der Wert 329,5 (Vorwoche: 436,8).

In Sonntagberg waren am Montag noch 19 Personen Covid-positiv (Vorwoche: 20), in Opponitz waren es zwei (Vorwoche: 3), in Hollenstein drei und in Kematen 13. In Ybbsitz hielt man am Montag bei acht Infizierten (Vorwoche: 11), vier Neuinfektionen kamen hinzu.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Sonntag zehn Covid-Patienten versorgt (Vorwoche: 17). Eine intensivmedizinische Betreuung war bei keinem der Patienten erforderlich. Leider verstarb aber auch eine Person im Spital in der Vorwoche infolge einer Covid-Infektion.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.