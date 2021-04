Die Corona-Infektionen in der Stadt Waidhofen haben sich zuletzt weiter eingependelt. Am Montag hielt man bei 34 aktiven Fällen. 39 Fälle waren es am Dienstag der Vorwoche. 21 Neuinfektionen kamen seitdem hinzu, 25 Personen wurden wieder gesund, 37 mussten in Quarantäne geschickt werden.

In Summe hält man in der Statutarstadt seit Ausbruch der Pandemie mit Stand Montag bei 848 Covid-Fällen und 14 Corona-bedingten Todesfällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Covid-19-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern) lag am Montagnachmittag nach Angaben des Dashboards der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 196. Das ist niederösterreichweit der höchste Wert. 169,3 betrug die Inzidenz in Waidhofen am Montag der Vorwoche.

Die Corona-Lage habe sich zuletzt etwas entspannt, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Die jüngsten Lockdown-Maßnahmen dürften sich hier bemerkbar machen.“ Was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft, so habe man in Waidhofen nach wie vor die Situation, dass der Wert, den die Stadt regelmäßig ermittelt, nicht mit jenem der AGES übereinstimme, hält der Stadtchef fest. „Das dürfte am Labor im Landesklinikum liegen. Wenn dort positive Ergebnisse nicht zugeordnet werden können, werden sie anscheinend automatisch der Stadt zugeschlagen.“

Keine zentrale Lösung bei Covid-Impfungen

Auf der Teststraße im Schloss Rothschild wurden zwischen Montag und Samstag der Vorwoche 2.202 Testungen durchgeführt. Fünf positive Fälle wurden dabei herausgefischt. Auch am 1. Mai ist die Teststraße im Schloss Rothschild von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

In Betrieb war am Wochenende auch noch die Impfstraße im Rothschildschloss. Auch die Zweitimpfungen der letzten drei Impftermine werden im Mai noch in Waidhofen durchgeführt. Danach schließt die Waidhofner Impfstraße. Künftig kann man sich dann auch bei niedergelassenen Ärzten in Waidhofen gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Die Überlegung der Stadt, hier nach dem Ende der Impfstraße ein zentrales Angebot zur Verfügung zu stellen, wurde wieder verworfen.

Im Bezirk Amstetten lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 180,2. Das ist landesweit der vierthöchste Wert. Vor einer Woche verzeichnete man eine Inzidenz von 212,8.

In den einzelnen Ybbstalgemeinden ist die Covid-Situation nach wie vor unterschiedlich. In Allhartsberg, wo man am Montag der Vorwoche nur mehr eine infizierte Person verzeichnete, stieg die Zahl bis Montag wieder auf vier Covid-Positive an.

Erfreulich ist hingegen die Situation in Sonntagberg. Hier galten am Montag nur mehr fünf Personen als infiziert. Vor einer Woche waren es noch 17. „Die Zahlen entwickeln sich derzeit sehr gut“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. In Summe haben sich in der Gemeinde bislang 319 Personen mit dem Coronavirus in- fiziert, drei Personen sind infolge einer Covid-Erkrankung verstorben. Zwischen 170 und 180 Personen nutzten am Montag das Gratis-Testangebot in der Festhalle Rosenau.

Elf aktive Covid-Fälle zählte man am Montag in der Gemeinde Kematen. Am Montag der Vorwoche waren es sieben.

Elf Infizierte zählte man am Montag auch in Ybbsitz. Vor sieben Tagen waren es noch 14. Sechs Neuinfektionen kamen hinzu, neun Personen wurden wieder gesund. 376 Testungen wurden in der Vorwoche auf der Teststraße in der Mittelschule durchgeführt. Positiv war keiner der Getesteten.

Hollenstein belässt Testangebot

Zurückgegangen ist die Zahl der Infizierten wieder in Hollenstein. Sieben Personen galten am Montag als Covid-positiv. Am Dienstag der Vorwoche waren es noch zwölf. Vier Neuinfektionen kamen seit Montag der Vorwoche hinzu, sieben Personen wurden wieder gesund.

441 Personen ließen sich in der Vorwoche auf der Teststraße im Vereinsheim testen, positiv war niemand. „Nach dem Auslaufen der Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs hat sich die Testintensität wieder auf einem normalen Level eingependelt“, berichtet Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. „Wir belassen diese Woche unsere Testkapazität aber noch und beobachten das Geschehen.“

In St. Georgen/Reith fährt man die Testkapazitäten nach dem Ende der Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs indes wieder von vier Terminen pro Woche auf einen zurück. „Falls es durch die Öffnungsschritte wieder zu vermehrtem Bedarf an Antigentests kommen sollte, werden wir natürlich unser Angebot prüfen und Anpassungen vornehmen“, sagt Bürgermeister Josef Pöchhacker. Am Montag galt in der Gemeinde noch eine Person als Covid-positiv. Am Dienstag der Vorwoche zählte man fünf Infizierte. Neue Fälle kamen seitdem nicht hinzu. Von Montag der Vorwoche bis Freitag ließen sich auf der Teststraße im Gemeindeamt 303 Personen testen.

Vier Personen galten am Montag in Opponitz als Covid-positiv. Noch vor einer Woche war man Corona-frei.