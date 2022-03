Coronavirus im Ybbstal: Zahlen bleiben hoch

Die Corona-Infektionen in der Stadt Waidhofen bleiben weiterhin hoch. Nach 289 aktiven Fällen am Montag der Vorwoche lag man in der Statutarstadt am Donnerstag wieder bei 305 Infizierten. Am Montag betrug die Zahl der aktiven Fälle 254. 248 Neuinfektionen kamen hinzu, 283 Personen wurden wieder gesund. In Summe hält man in der Statutarstadt nun seit Pandemie-Beginn bei 3.734 Covid-Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 2.344,2 (Vorwoche: 2.451,9). Im Bezirk Amstetten betrug der Wert 3.182 (Vorwoche: 2.872,4).

Hoch ist die Infektionszahl auch weiterhin in den anderen Ybbstalgemeinden. 65 positive Fälle verzeichnete man am Montag in Allhartsberg (Vorwoche: 69). In Kematen verzeichnete man am Donnerstag 84 Infizierte (Vorwoche: 66). In Sonntagberg stiegen die aktiven Fälle in den letzten sieben Tagen von 88 auf 136 an. In Ybbsitz waren am Montag 100 Personen Covid-positiv (Vorwoche: 69). 84 Neuinfektionen stehen hier 52 Genesenen gegenüber. In Opponitz ist die Zahl der Infizierten von sieben auf 26 gestiegen. In Hollenstein hielt man am Montag bei 62 Infizierten (Vorwoche: 32). 56 Neuinfektionen kamen hinzu, 26 Personen wurden wieder gesund. 20 aktive Fälle gab es zu Wochenbeginn in St. Georgen/Reith (Vorwoche: 19). 16 Neuinfektionen kamen hinzu.

Am Landesklinikum Waidhofen mussten mit Stand Sonntag 13 Corona-Patienten versorgt werden (Vorwoche: 11), eine intensivmedizinische Betreuung war bei einer Person notwendig. Die Kapazitäten bei den Intensivbetten seien derzeit ausreichend vorhanden, heißt es seitens der Landesgesundheitsagentur.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden