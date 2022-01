Coronavirus in Waidhofen/Ybbs: Jahres-Start mit 46 Fällen

Die Zahl der Corona-Infektionen im Bezirk Amstetten ist zwar über den Jahreswechsel leicht gesunken, aber das könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Die Behörde rechnet, dass durch die Omikron-Variante eine neue Welle bevorsteht. „Ich gehe davon aus, dass spätestens nächste Woche, wenn die Schüler wieder in den Schulen sind und die Beschäftigten aus dem Urlaub zurückkommen, die Fälle sich mehren werden, zumal dann ja auch wieder viel mehr getestet wird“, sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer.

Die zuletzt gemeldeten Fälle im Bezirk waren bereits alle auf die Omikron-Variante zurückzuführen (27 sind es derzeit insgesamt). Sie dürfte also auch in der Region bald das Infektionsgeschehen dominieren. Mit Stand Montag gab es 417 infizierte Personen und 554 in Absonderung.

In Waidhofen zählte man am Montag dieser Woche 46 infizierte Personen – einen weniger als nach Weihnachten. Dennoch stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 152,7 auf 350,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Ein Indiz einer stark steigenden Zahl an Neuinfizierten. Im LK Waidhofen behandelte man zu Wochenbeginn fünf Corona-Patienten, zwei davon auf der Intensivstation. Seit der Vorwoche gab es dort einen weiteren Covid-19-Todesfall.