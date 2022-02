Coronavirus in Waidhofen/Ybbs: Zahlen sinken leicht

Am Donnerstag der Vorwoche erreichte man in der Stadt Waidhofen mit 363 aktiven Corona-Fällen ein Allzeithoch. So viele Infizierte hatte man seit Pandemie-Beginn noch nie gehabt, nicht einmal im November des Vorjahres, als die Infektionen erstmals über die 300er-Marke schnellten. Am Montag lag man in der Statutarstadt mit 289 Infektionen wieder unter der 300er-Schwelle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 2.451,9. Im Bezirk Amstetten betrug der Wert 2.872,4.

Leicht gesunken sind die Zahlen zuletzt auch in fast allen anderen Ybbstalgemeinden. 69 positive Fälle verzeichnete man am Montag in Allhartsberg (Vorwoche: 75). In Kematen sank die Zahl von 77 auf 66. In Sonntagberg gingen die aktiven Fälle von 114 auf 88 zurück. 1.046 Personen haben sich hier seit Pandemie-Beginn mit dem Virus infiziert, acht sind in Folge verstorben. In Ybbsitz waren am Montag 69 Personen Covid-positiv (Vorwoche: 103). 64 Neuinfektionen stehen hier 98 Genesenen gegenüber. In Opponitz ist die Zahl der Infizierten von elf auf sieben gesunken. In Hollenstein blieb die Zahl mit 32 (Vorwoche: 33) relativ konstant. 26 Neuinfektionen kamen hinzu, 27 Personen wurden wieder gesund. Am Montag, 28. Februar, stoppt der Impfbus von 15 bis 18 Uhr wieder beim Vereinsheim. Einzig in St. Georgen/Reith sind die Infektionszahlen zuletzt gestiegen. Nach neun aktiven Fällen Anfang der Vorwoche galten am Montag 19 Personen als Covid-positiv. Zehn Neuinfektionen kamen hinzu. Am Landesklinikum Waidhofen mussten mit Stand Sonntag elf Corona-Patienten versorgt werden, eine intensivmedizinische Betreuung war bei keinem notwendig.

