Covid-Zahlen im Ybbstal sinken

In der Stadt Waidhofen sind die Corona-Infektionen in der Vorwoche wieder zurückgegangen. 366 aktive Fälle verzeichnete man am Montag. Am Sonntag der Vorwoche zählte man noch 633 Infizierte. Dennoch kamen 361 Neuinfektionen hinzu. Dem gegenüber stehen 630 Genesene. Insgesamt wurden in der Statutarstadt mit Stand Montag 5.501 Covid-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 3.116,6 (Vorwoche: 5.415,8). Im Bezirk Amstetten betrug sie 3419,6 (Vorwoche: 4.702,7).

In Allhartsberg gab es nach dem letztwöchigen Höchststand von 175 Infizierten am Montag noch 128 aktive Fälle. In Kematen zählte man am Montag 100 aktive Fälle (Vorwoche: 182), in Sonntagberg 142 (Vorwoche: 246). In Ybbsitz galten am Montag 136 Personen als Covid-positiv (Vorwoche: 249). 105 Neuinfektionen stehen hier 217 Genesenen gegenüber. In Hollenstein reduzierte sich die Zahl der aktiven Fälle von 175 auf 80. 61 Neuinfektionen kamen hinzu, 148 Personen wurden gesund.

In Opponitz ging die Zahl der Infizierten von 63 auf 36 zurück. In St. Georgen/Reith betrug die Zahl der aktiven Fälle am Montag 20 (Vorwoche: 38). 24 Neuinfektionen stehen hier 42 Genesenen gegenüber.

Am Landesklinikum Waidhofen mussten mit Stand Montag 15 Corona-Patienten versorgt werden, eine davon intensivmedizinisch. Leider gab es am Klinikum in den letzten sieben Tagen auch wieder zwei Todesfälle infolge einer Corona-Infektion zu beklagen. Die Personalsituation habe sich gegenüber der Vorwoche leicht gebessert, bleibe aber nach wie vor angespannt, heißt es seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur.

