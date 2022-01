Massiver Anstieg an Covid-Fällen im Ybbstal

Auch im Ybbstal sind die Corona-Infektionen in der Vorwoche nach oben geschnellt. Waren in Waidhofen am Sonntag der Vorwoche noch 84 Personen Covid-positiv, hat sich ihre Zahl bis Montag auf 169 mehr als verdoppelt. 159 Neuinfektionen kamen hinzu, 74 Personen wurden wieder gesund. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Statutarstadt lag am Montag bei 1.311,3 (Vorwoche: 610,7). Im Bezirk Amstetten betrug der Wert 1.614,2 (Vorwoche: 874).

Hoch geschnellt sind die Zahlen auch in vielen anderen Ybbstalgemeinden. In Allhartsberg zählte man nach 20 positiven Covid-Fällen vor einer Woche am Montag 56 Infizierte. In Kematen stieg die Zahl von zehn auf 45, in Sonntagberg von 26 auf 82. In Ybbsitz galten am Montag 39 Personen als Corona-positiv (Vorwoche: 20). 38 Neuinfektionen stehen hier 19 Genesenen gegenüber. Im Impfbus ließen sich in der Gemeinde am Montag der Vorwoche 72 Personen immunisieren.

In Opponitz ist die Zahl der Infizierten von sechs auf 18 gestiegen. 22 Personen ließen sich am Freitag am Gemeindeamt impfen. In Hollenstein zählte man zu Wochenbeginn zwölf aktive Fälle (Vorwoche: 8). Acht Neuinfektionen kamen hinzu, vier Personen wurden wieder gesund. In St. Georgen/Reith gab es am Montag zwei aktive Fälle (Vorwoche: 1). 57 Impfungen wurden hier am Sonntag im Impfbus verabreicht.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Sonntag zwei Corona-Patienten versorgt, eine intensivmedizinische Betreuung war nicht notwendig. Leider gab es in den letzten sieben Tagen auch wieder einen Todesfall infolge einer Covid-Infektion am Klinikum zu verzeichnen.

