Die Coronapandemie hat die Region nach wie vor fest im Griff. In der Stadt Waidhofen sind die Infektionszahlen in den letzten Tagen weiter zurückgegangen. Während am Montag der Vorwoche noch 72 Personen mit dem Coronavirus infiziert waren, waren es am Dienstag dieser Woche nur mehr 51 Personen. 43 Neuinfektionen kamen von Montag der Vorwoche bis Dienstag dieser Woche hinzu. 61 Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund.

Unterschiedlich ist die Entwicklung in den anderen Ybbstalgemeinden. 28 infizierte Personen zählte man am Montag in Sonntagberg. Das sind um vier mehr als am Montag der Vorwoche. Auch im Krankenhaus mussten Gemeindebürger behandelt werden.

In Kematen hielt man zuletzt bei 17 aktiven Covid-Fällen, am Montag der Vorwoche waren es 16. In Allhartsberg zählte man am Sonntag 22 infizierte Personen, am Montag der Vorwoche waren es noch 26. In Ybbsitz hielt man am Montag bei 21 aktiven Covid-Fällen, am Montag der Vorwoche waren es noch 29. Zwölf neue Infektionen kamen in der Gemeinde hinzu, 19 Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund.

In Hollenstein wurden am Montag 30 infizierte Personen gezählt, in der Vorwoche waren es noch 36. In Opponitz hielt man am Dienstag bei sieben Infizierten, vier waren es am Dienstag der Vorwoche.

Keine neuen Infektionen kamen seit Montag der Vorwoche in St. Georgen/Reith hinzu. Fünf Personen wurden seit Montag der Vorwoche wieder gesund. Aktuell sind noch drei Personen an Covid-19 erkrankt.

Neuer Fall im Pflege- und Betreuungszentrum

Einen neuen Coronafall gibt es im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen im Vogelsang. Ein Bewohner galt am Montag als Covid-positiv. Im Pflege- und Förderzentrum Waidhofen in der Weyrer Straße waren am Montag zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die neun Bewohner jener Wohngruppe, die zuletzt erkrankt waren, sind mittlerweile alle wieder genesen.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Montag 27 Coronapatienten behandelt, drei davon intensivmedizinisch. 30 Mitarbeiter galten am Montag als Covid-positiv. 30 Betten und sechs Intensivbetten stehen am Landesklinikum für Covid-Patienten bereit.