Teilweise Besserung bei Corona-Zahlen im Ybbstal

Während die Infektionszahlen im Ybbstal nach wie vor sehr hoch sind, brachte die letzte Woche in einigen Gemeinden auch eine Besserung. In Waidhofen stieg die Zahl der aktiven Fälle von 306 auf 332, die 7-Tage-Inzidenz sank allerdings von 2.811,2 auf 2.793,2. Im Bezirk Amstetten sank der Wert von 2.973,6 auf 2.801,2. Am Samstag, 19. Februar, kann man sich im Waidhofner Rathaus von 10 bis 13 Uhr wieder gegen Covid impfen lassen. Auch in Sonntagberg gab es einen leichten Anstieg der aktiven Fälle zu verbuchen. Hier stieg die Zahl von 104 auf 114.

Eine Verbesserung der Infektionszahlen gab es jedoch in Allhartsberg. 75 aktuelle Covid-Infektionen stehen 90 am Montag der Vorwoche gegenüber. In Kematen sank die Zahl der aktiven Fälle von 97 auf 77.

Auch aus Ybbsitz gibt es eine Verbesserung der Zahlen zu berichten. Nach 169 aktiven Fällen am Montag der Vorwoche zählt man derzeit nur noch 103. Im Laufe der Woche gab es 78 Neuinfektionen zu vermelden, 144 Leute sind wieder genesen. In Opponitz ist die Zahl der Infizierten von 26 auf elf gefallen. In Hollenstein zählte man zu Wochenbeginn 33 aktive Fälle, in der Vorwoche waren es 38. St. Georgen/Reith war vor einer Woche Corona-frei, diesmal lagen noch keine aktuellen Zahlen vor. Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Sonntag vier Corona-Patienten versorgt, eine intensivmedizinische Betreuung war bei keinem davon notwendig. Eine Auslastung der Intensivbetten ist derzeit nicht gegeben. Todesfall gab es in der letzten Woche keinen.

