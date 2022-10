Ybbstal: Corona-Zahlen sind im Steigen

In der Stadt Waidhofen zählte man am Sonntag 128 aktive Fälle. In Allhartsberg waren zuletzt zwischen 15 und 25 Personen positiv. 46 waren es am Montag in Sonntagberg, 33 in Kematen, 13 in Opponitz und sechs in St. Georgen/Reith. In Ybbsitz hielt man bei 42 Infizierten, 29 kamen in den letzten sieben Tagen dazu. 19 waren es in Hollenstein (plus 11). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag in Waidhofen bei 938,6, im Bezirk Amstetten betrug der Wert 955,4. Am Landesklinikum Waidhofen wurden zu Wochenbeginn 15 Covid-Patienten versorgt. Seit September gab es am Klinikum drei Todesfälle infolge von Covid-19.

