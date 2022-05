Zwei weitere Covid-Tote im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

Werbung

Die Zahl der aktiven Covid-Fälle in der Stadt Waidhofen ist zuletzt wieder etwas angestiegen. So verzeichnete man am Montag 42 Infizierte (Montag der Vorwoche: 32). 35 Neuinfektionen kamen hinzu, 25 Personen wurden wieder gesund.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zu Wochenbeginn bei 305,4 (Vorwoche: 260,5). Im Bezirk Amstetten sank die Inzidenz von 385,1 auf 273,6. In Allhartsberg zählte man am Montag vier Covid-Positive (Vorwoche: 6), in Kematen waren es acht (Vorwoche: 6) – ebenso viele wie in Sonntagberg (Vorwoche 11). In Ybbsitz galten am Montag neun Personen als infiziert (Vorwoche: 18), in Hollenstein eine (Vorwoche: 5) und in Opponitz zwei (Vorwoche: 2). St. Georgen/Reith war zu Wochenbeginn Corona-frei. Am Landesklinikum Waidhofen mussten am Sonntag drei Corona-Patienten versorgt werden, keine davon intensivmedizinisch.

Leider gab es im Klinikum auch zwei Todesfälle infolge von Covid-19.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.