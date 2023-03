Seppen spielen in Maria Seesal auf

Sie genießt Kultstatus unter den heimischen Musikkapellen und wer mitspielen möchte, muss auf den Vornamen Josef hören. Am Sonntag, 19. März, musiziert die Josefikapelle an einem ganz besonderen Ort: der Wallfahrtskirche Maria Seesal in Ybbsitz. Am Josefitag gestalten die musizierenden Seppen um 9 Uhr einen Wortgottesdienst mit Diakon Hermann Helm in dem versteckt liegenden Kleinod.

Der Wallfahrtsort bietet die ideale Kulisse für die bunte Musikantenschar. Jeder trägt die Uniform seines örtlichen Musikvereins. Der Vorname und die Freude an der Blasmusik verbinden die Gruppe, deren Mitglieder aus den Bezirken Scheibbs, Amstetten, Melk und Waidhofen stammen.

Ab 11 Uhr geht es dann im Tal weiter, wenn die Musikanten rund um Kapellmeister Josef Wenger bei der Mostkost der Landjugend Ybbsitz im Gasthof zum Goldenen Hirschen aufspielen. „Wir freuen uns, dass die Gemeinde Ybbsitz heuer Gastgeber des Josefifests ist. Die Kooperation mit der Landjugend ist ideal, denn der Panoramahöhenweg steht für Gemütlichkeit und köstliche regionale Produkte“, so die beiden Panoramahöhenweg-Sprecherinnen Leopoldine Adelsberger und Margit Lechner.

Erstmals zusammengefunden hatte die Josefikapelle im Jahr 2002. Über die Jahre wurde sie zum beliebten Fixpunkt des Josefifests der ARGE Panoramahöhenweg. Zum Fest besonders eingeladen sind alle Josefs und Josefinen und auch die Zimmerer, die am Josefitag den Festtag ihres Namenspatrons feiern. Das Josefifest läutet den Frühling am Panoramahöhenweg ein. Dieser erstreckt sich vom Sonntagberg bis zum Hochkogelberg über vier Gemeinden und hält tolle Ausblicke in das milde und wilde Mostviertel bereit.

Veranstaltungstipp: Josefifest, Sonntag, 19. März, Ybbsitz

9 Uhr: Gemeinsamer Kirchgang in der Wallfahrtskirche Maria Seesal mit Diakon Hermann Helm, musikalisch umrahmt von der Josefikapelle

ab 11 Uhr: Josefi-Frühschoppen mit der Josefikapelle im Rahmen der Mostkost der Landjugend Ybbsitz im Gasthof zum Goldenen Hirschen

