Waidhofner Klimaproteste: Neue Initiative für Klimaschutz

Für Samstag, 4. März, ruft die Initiative „Fridays for Future“ wieder zum globalen Klimastreik auf. Im Zuge dessen soll einmal mehr für mehr Klimagerechtigkeit auf die Straße gegangen werden.

In Waidhofen laden die Organisatoren der „Waidhofner Klimaproteste“ sowie die jüngst in der Stadt formierten „Parents for Future Waidhofen“ zum Protestmarsch ein. Federführend an der Gründung der neuen Initiative beteiligt war Daniela Aigenbauer. Die Mutter zweier Kinder im Alter von zwei und vier Jahren ist mit ihrer Familie 2021 von St. Valentin nach Waidhofen gezogen. Hier fand sie rasch Anschluss bei den Organisatoren der „Waidhofner Klimaproteste“. „Als Mutter zweier kleiner Kinder ist mir der Klimaschutz ein großes Anliegen“, sagt Aigenbauer. „Mit der Gründung unserer ‚Parents for Future‘-Regionalgruppe möchten wir die jetzige Klimaschutz-Initiative in Waidhofen unterstützen und zeigen, dass es noch mehr Leute hier gibt, denen das wichtig ist.“ Die Anliegen seien dieselben, hält Aigenbauer fest. Deshalb wolle man in Waidhofen künftig nun auch gemeinsam Initiativen setzen, um eine nachhaltige Klimapolitik einzufordern.

Zudem möchte die „Parents for Future“-Initiative an den Waidhofner Schulen Stimmung machen, damit sich auch hier eine eigene „Fridays for Future“-Gruppe bildet. „Waidhofen ist eine Schulstadt, es gibt hier viel Potenzial“, sagt Aigenbauer. „Auch bei uns sind einige Jugendliche involviert. Nun möchten wir weiter Impulse geben, damit sich da etwas eigenes entwickelt.“

Die erste gemeinsame Aktion der „Parents for Future“ und der „Waidhofner Klimaproteste“ ist nun der Klimastreik am Samstag, 4. März. Startpunkt ist um 10.15 Uhr am Viaduktparkplatz (ehemals Wenzlparkplatz). Von dort aus wird der Protestmarsch durch das Waidhofner Stadtzentrum bis zur Mariensäule ziehen und lautstark Klimaalarm schlagen. Die Initiatoren rufen dazu auf, dafür Kochtöpfe und Kochlöffel mitzunehmen. Auch Campingsessel sind willkommen, damit man es sich in der Begegnungszone bei der Mariensäule gemütlich machen kann. Ziel des Protests sei es aufzuzeigen, dass auch auf regionaler Ebene eine aktive Klimapolitik entschieden verfolgt werden solle, sagt Aigenbauer. „Das Erreichen der nationalen Klimaziele kann nur gelingen, wenn Politikerinnen und Politiker sich auch auf lokaler Ebene dafür einsetzen.“

