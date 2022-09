Mehr als 300 schwammen für guten Zweck in Waidhofen/Ybbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine überaus erfolgreiche Badesaison ging am Wochenende im Parkbad Waidhofen zu Ende. Bademeister Arnold Wagner zeigt sich mehr als zufrieden. „Wir waren durchgehend gut besucht. Zum ersten Mal haben wir über 900 Saisonkarten verkauft“, berichtet er. „Anfangs hatten wir Sorgen, dass sich das negativ auf die Tageseintritte auswirken könnte. Aber auch die Tagesgäste blieben nicht aus. Das hat sicher auch damit zu tun, dass das Amstettner Bad heuer durch den Umbau geschlossen war.“

Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet man im Bad ein Besucherplus von 25 Prozent. An zwei Tagen zählte man sogar mehr als 1.000 Besucher.

Bereits am 30. April konnte das Waidhofner Parkbad heuer seine Pforten öffnen. Im Mai sei die Saison wetterbedingt zwar noch etwas schleppend angelaufen, umso besser seien dann aber die Monate Juni und Juli gewesen, berichtet der Bademeister. Und auch im August war das Bad noch gut besucht. In der ganzen Badesaison gab es nur einen einzigen Tag im Mai, an dem das Bad den ganzen Tag geschlossen blieb. „Wichtig ist auch, dass wir die Saison ohne Unfälle oder Zwischenfälle gut beenden konnten“, hält Wagner fest.

5.644 Euro konnten an das Sozialamt übergeben werden: Bürgermeister Werner Krammer, Walter Swoboda, Karin Komatz (Sozialamt), Manfred Kogler, Martin Lagler, Peter Kogler, Alexander Riess (Firma Senker), Georg Staudinger, Margit Stockinger, Michael Pöchhacker, Buffetbetreiber Herbert Mairhofer und Axel Michels (von links). Foto: Foto Kössl

Zum Ausklang der erfolgreichen Badesaison ließ sich die Waidhofner Wasserrettung heuer etwas ganz Besonderes einfallen. Sie lud am Wochenende zu einem 24-Stunden-Charity-Schwimmen. Von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 18 Uhr, sollten Schwimmerinnen und Schwimmer die ganze Nacht und den folgenden Tag hindurch im 25-Meter-Becken ihre Bahnen für den guten Zweck ziehen. Mit einem Startgeld von fünf Euro und Sponsoringgeldern von Unternehmen aus der Region sollte so für Waidhofner Familien in Not Geld gesammelt werden.

Der Anklang war groß. Vizebürgermeister Mario Wührer eröffnete das Schwimm-Event am späten Freitagnachmittag und Bürgermeister Werner Krammer beendete es am Samstag. Dazwischen schwammen zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in jeweils einer halben Stunde Länge um Länge. Auch in der Nacht waren im Durchschnitt acht Bahnen besetzt. In Summe legten zwischen 300 und 320 Schwimmerinnen und Schwimmer 11.945 Bahnen zurück. Das sind in Summe knapp 300 Kilometer, die für den guten Zweck geschwommen wurden. 5.644 Euro kamen so zusammen.

Vizebürgermeister Mario Wührer eröffnete mit Gemeinderat Gerhard Krenn als Startschwimmer das Charity-Event. Foto: Foto Kössl

Axel Michels von der Wasserrettung Waidhofen zeigte sich angetan. „Wir sind begeistert vom Zuspruch. Die Idee kam uns erst vor zwei Wochen beim Riverthlon. Dass so kurzfristig so viele teilgenommen haben, freut uns sehr.“

Im Anschluss an das Schwimm-Event versorgte Bürgermeister Krammer im Rahmen einer „Grill-on-Tour“-Spezialedition die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Würsteln, kühle Getränke gab es von Buffetbetreiber Herbert Mairhofer. „Ich gratuliere der Wasserrettung zu diesem erfolgreichen Event“, sagte der Stadtchef. „Dieser Zuspruch zeigt, welchen Stellenwert das Parkbad in Waidhofen hat.“

Wehmut bei Schwimmern

