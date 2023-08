24-Stunden-Schwimmen für den guten Zweck

Nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres veranstaltet die Wasserrettung Waidhofen an der Ybbs auch heuer wieder ein 24-Stunden-Schwimmen für einen guten Zweck. Dieses findet vom 1. auf den 2. September im Parkbad Waidhofen statt. Beginn und Ende ist jeweils um 18 Uhr. Das Startgeld und die Spenden regionaler Unternehmen kommen der Wasserrettung und Menschen in Not zugute.

Die Wasserrettung wird außerhalb der Öffnungszeiten, besonders in der Nacht, das Schwimmen im Schwimmerbecken überwachen und freut sich auf jeden Beitrag – unabhängig von Schwimmdauer oder Schwimmleistung. Es zählt der olympische Gedanke.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern steht es frei, zu welcher Zeit sie in den 24 Stunden starten. Zur besseren Planung nimmt Familie Mairhofer Anmeldungen im Badbuffet entgegen. Sie unterstützt das Event ebenfalls mit einer Rund-um-die-Uhr-Bewirtung und mit geheizten Umkleidekabinen. Das 24-Stunden-Schwimmen findet auch bei schlechtem Wetter (außer Gewitter) statt.

Außerhalb der Öffnungszeiten wird ausschließlich das 25-Meter-Schwimmbecken für die Veranstaltung genutzt. Alle anderen Becken und der Sprungturm sind geschlossen.

Das Startgeld von 5 Euro je Starterin und Starter für eine halbe Stunde sowie die Anmeldung für Schwimmzeiten werden im Badbuffet entgegengenommen.