Schrankenloses Parksystem in Waidhofen an der Ybbs ist in Betrieb

Vier zentrale Waidhofner Parkflächen wurden in den letzten Wochen auf ein digitales, schrankenloses Parksystem umgestellt. So wurden die Schranken von den Parkdecks Schlosscenter und Pfarrgarten (Zentrumsparkplatz) ebenso wie vom Kinoparkplatz entfernt und die Parkautomaten ausgetauscht. Auch die Parkflächen beim Lokalbahnhof (Naturpark-Parkplatz) wurden auf das neue System umgerüstet.

Am Donnerstag der Vorwoche ging das neue Parksystem in Betrieb. Parkende müssen nun bei der Einfahrt kein Ticket mehr am Parkautomaten ziehen, um die Parkgebühr zu bezahlen, sondern vor der Ausfahrt das Kfz-Kennzeichen beim Parkautomaten eingeben. Bezahlt werden kann am Automaten mit Bargeld oder Karte oder alternativ mittels EasyPark-App. Danach hat man 15 Minuten Zeit, die Parkfläche zu verlassen. Bei der Ausfahrt erinnert noch eine Tafel daran, die Parkgebühr zu bezahlen. Andernfalls droht eine Strafe von 80 Euro.

Mit der Installierung des neuen schrankenlosen Parksystems beim Lokalbahnhof ist nun das Parken auch hier kostenpflichtig. Die Parkgebühr beträgt wie am Kinoparkplatz von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr jeweils zwei Euro.

Komfortabler und nachhaltiger

Seitens der Stadt wird betont, dass durch das neue schrankenlose System das Parken für die Kundinnen und Kunden komfortabler und einfacher werde. Das Parksystem sei zudem nachhaltiger, kosteneffizienter und weniger anfällig im Betrieb als eine Schrankenanlage, heißt es seitens des Systemanbieters, der Peter Park System GmbH. Durch den Verzicht auf Schranken kämen weniger verschleißanfällige Bauteile zum Einsatz, wodurch sich die Wartungskosten verringern würden. Da das System ohne Tickets arbeite, spare es Papier und Müll ein. Zudem entfalle durch die fehlenden Schranken das Anhalten an der Ein- und Ausfahrt, wodurch dort kein Rückstau mehr entstehe und die Reduktion des CO₂-Ausstoßes reduziert werde.

Die Stadt habe mit der Einführung des Systems auch den Grundstein gelegt, um ihre Parkflächen in Mobility Hubs der Zukunft zu verwandeln, die ein zentraler Bestandteil von Smart-Mobility-Konzepten seien, sagt Peter-Park-CEO Maximilian Schlereth. „Sie erhält nun Echtzeitdaten über die Nutzung ihrer Flächen, ohne zusätzliche Sensorik installieren zu müssen. Die Informationen kann die Stadt über ein benutzerfreundliches Dashboard einsehen sowie analysieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in Smart-City-Planungen einfließen lassen.“