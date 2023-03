Änderung bei Parkordnung in Waidhofen/Y. erregt Gemüter

Die Parkraumbewirtschaftung in Waidhofen wird 2023 sukzessive geändert. Zum einen wird die Parkgebühr erhöht, zum anderen werden bislang gebührenfreie Bereiche gebührenpflichtig gemacht und die gebührenfreie Kurzparkzone ausgeweitet. Die NÖN berichtete.

Die ersten Änderungen treten mit 1. April in Kraft. Bei manchen Innenstadtbewohnerinnen und -bewohnern sorgt dies ebenso für Unmut wie bei manchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von auswärts nach Waidhofen pendeln. So wurde vergangene Woche kolportiert, dass 250 Betroffene ein Protestschreiben an die Stadt verfasst hätten.

Bislang sei noch kein derartiges Schreiben am Magistrat eingelangt, berichtete Bürgermeister Werner Krammer (WVP) am Montag. Dass das Thema polarisiert, ist dem Stadtchef freilich bewusst. Gemeinsam mit Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ) hat er deshalb für Dienstag, 28. März, 18.30 Uhr, alle von den Änderungen Betroffenen in den Kristallsaal zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema geladen.

„Als wir im vergangenen Jahr begonnen haben, dieses Paket zu schnüren, war uns klar, dass es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Innenstadt eine eigene Lösung brauchen wird“, sagt Krammer und verweist darauf, dass diese Personengruppe nun die Möglichkeit bekommt, vergünstigte Dauerparkkarten um 150 statt 220 Euro pro Jahr zu erwerben. „In Abstimmung mit dem Stadtmarketing haben wir aber auch gesagt, dass das nicht die zentrumsnahsten Parkflächen sein können“, hält Krammer fest. „Diese sollen den Kundinnen und Kunden in der Innenstadt vorbehalten bleiben.“

Günstigere Parkflächen für Pendlerinnen und Pendler

So wurden die Parkflächen beim Lokalbahnhof und in der Färbergasse für die Pendlerinnen und Pendler auserkoren. 33 Stellplätze stehen in der Färbergasse und 98 beim Lokalbahnhof – nachdem der Skaterplatz zum Hauptbahnhof verlegt worden ist – bereit.

„Sollte sich herausstellen, dass wir zu wenig Parkflächen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Innenstadt haben, können wir nachbessern und Flächen am Kinoparkplatz bzw. am Viaduktparkplatz dazu nehmen“, stellt der Stadtchef klar. Beim Infoabend am 28. März möchte sich die Stadt ein erstes Bild davon machen, wie groß der Bedarf ist. Vorerst wird man aber sowohl am Lokalbahnhof als auch in der Färbergasse weiter gratis parken können. Erst ab Juni sollen die beiden Parkflächen gebührenpflichtig werden.

Mit 1. April wird nun die Tariferhöhung in der Innenstadt, den Parkdecks sowie den anderen bislang schon gebührenpflichtigen Flächen wirksam. Die bisher gebührenfreien Bereiche Graben, Unter der Leithen und Unter der Burg werden ebenfalls mit 1. April gebührenpflichtig. Die gebührenfreie Kurzparkzone wird einmal bis zur Sporthalle ausgeweitet. Der Bereich Weyrer Straße – Au wird erst im Herbst zur Kurzparkzone.

„Wir gehen das Schritt für Schritt an“, sagt der Bürgermeister. „Es hat hier aber in der Vergangenheit in gebührenfreien Zonen teilweise wirklich einen Wildwuchs, wie etwa auf der Au, gegeben, weshalb wir hier handeln mussten.“ Für Anrainerinnen und Anrainer in den neuen blauen Zonen wird es die Möglichkeit geben, für zwei Jahre um 60 Euro ein Dauerparkticket zu erwerben. „Wir haben versucht, hier eine moderate Parkraumbewirtschaftung mit Augenmaß zu gestalten“, meint der Bürgermeister und hält fest, dass die Einnahmen daraus ausnahmslos in Verkehrsmaßnahmen fließen.

Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ) hat sich vergangene Woche auf Facebook zum Thema geäußert, eine heiße Diskussion war die Folge. „Ich habe mich von Anfang an dafür eingesetzt, dass Angestellte in der Stadt eine möglichst günstige Möglichkeit haben, einen Parkraum zu bekommen“, sagt Bahr. 150 Euro im Jahr und damit 12,50 Euro im Monat, hält er für vertretbar.

Dass das Thema polarisiert und nun diskutiert wird, ist für den SPÖ-Chef verständlich. „Umso wichtiger ist es nun, zu erklären, warum wir das Ganze machen.“ So sei etwa die Ausweitung der blauen Zone notwendig, weil Anrainerinnen und Anrainer sowie Arztbesucherinnen und -besucher derzeit auf der Zell oder beim Röntgenzentrum keine Parkplätze bekämen, da diese von Lenkerinnen und Lenkern in Anspruch genommen würden, die auf diese gebührenfreien Flächen ausweichen.

Die Erhöhung der Parkgebühren sei natürlich eine unpopuläre Maßnahme, hält FUFU-Chef Martin Dowalil fest. „Natürlich gibt es immer Härtefälle, aber der Durchschnittsangestellte hätte die Möglichkeit, nicht mit dem Auto zu seinem Arbeitsplatz nach Waidhofen fahren zu müssen“, meint er. „Die Parkgebühr ist für mich die einzige Gebühr, bei der ich überhaupt keine Probleme habe, sie anzuheben. Wenn ich mit meinem Auto öffentliches Gut blockiere, dann soll ich dafür auch zahlen.“

Parkraumüberwachung mit Kamera am Prüfstand

Für den Lokalbahnhof wird seitens der Stadt derzeit eine Parkraumüberwachung mittels Kamerasystem geprüft. Die störungsanfälligen Schranken wären damit obsolet. Ist ein derartiges System umsetzbar, kann sich Stadtchef Krammer auch vorstellen, es auszuweiten. „Dadurch ließe sich relativ einfach wieder ein Parkleitsystem aufbauen“, sagt Krammer. „Das wäre das große Ziel für die Lenkung der Verkehrsströme.“

