Stadt Waidhofen/Ybbs reduziert Gratisparkplätze

Im kommenden Jahr wird in Waidhofen eine neue Parkraumbewirtschaftung umgesetzt. Zum einen wird die Parkgebühr erhöht, zum anderen werden bislang gebührenfreie Bereiche gebührenpflichtig gemacht und die gebührenfreien Kurzparkzonen auf weitere Bereiche ausgedehnt. Das wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderats beschlossen. MFG und FPÖ stimmten dagegen. Die NÖN berichtete.

Mit den Adaptierungen bei der Parkraumbewirtschaftung wolle man einen Lenkungseffekt herbeiführen, sagt Mobilitätsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ). Die umliegenden Parkhäuser sollten mehr genutzt und die Parkmöglichkeiten für Einkäufer in der Innenstadt verbessert werden. Dass bislang gebührenfreie Parkflächen wie beim Lokalbahnhof als Abstellflächen genutzt werden, möchte man unterbinden.

Tariferhöhung finanziert Parkdecksanierung

Mit der Gebührenanpassung soll die anstehende Generalsanierung des Parkdecks Schlosscenter finanziert werden. Dies wurde von der Gemeindeaufsicht gefordert. Auch der Rechnungshof hat die Anhebung der Kurzparkzonenabgabe und die Evaluierung der Tarifmodelle der Parkbereiche verlangt.

Die Änderungen sollen 2023 Schritt für Schritt umgesetzt werden und sehen im Detail folgendermaßen aus: In der Innenstadt werden die Tarife ab April erhöht. Statt wie bisher 50 Cent kostet dann die erste Stunde, in der in der Innenstadt geparkt wird, einen Euro. Jede weitere halbe Stunde kostete bislang 50 Cent, künftig wird man nur mehr stundenweise zu einem Euro pro Stunde verlängern können. Möglicherweise werde es fürs Handyparken noch Halbstunden-Intervalle geben, das werde noch diskutiert, sagt Leonhartsberger. Die maximale Parkdauer bleibt mit drei Stunden gleich. Neu wird sein, dass in den ersten 15 Minuten gratis geparkt werden darf, bislang war das nur in den ersten zehn Minuten möglich.

Tarifsteigerungen gibt es auch am Kinoparkplatz sowie den Parkdecks Schlosscenter und Pfarrgarten, der Park&Ride-Anlage in der Wiener Straße sowie am Viaduktparkplatz und in der Lederergasse (siehe Infobox). Angepasst werden auch die Tarife für Dauerparkkarten in der Innenstadt von 210 auf 250 Euro für Bewohner und von 501 auf 550 Euro für Geschäftsinhaber. Wenn sich Innenstadtbewohner dazu entschließen, in den umliegenden Parkdecks und nicht in der Innenstadt zu parken, sinkt für sie der Tarif von 250 auf 150 Euro. Änderungen gibt es auch bei den Kurzparkzonen: Bis zum Herbst 2023 werden Bereiche parkgebührenpflichtig, die bislang gebührenfrei waren. Darunter fallen der Graben sowie die Bereiche „Unter der Leithen“ und „Unter der Burg“ inklusive Berggasse ebenso wie die Färbergasse und Teile der alten Weyrer Straße.

Lokalbahnhof wird 2023 gebührenpflichtig

Gebührenpflichtig wird im Laufe des nächsten Jahres auch der Parkplatz beim Lokalbahnhof gemacht. Hier müssen noch Parkautomaten und Schranken aufgestellt werden. Wenn dann der Skaterplatz wie geplant zum Hauptbahnhof raus verlegt wird, werden hier zusätzliche Stellplätze frei. Die gebührenfreie Kurzparkzone, wie sie bereits im Vogelsang, auf der Zell stadtauswärts bis zur Florianibrücke und in gewissen Bereichen rund um die Innenstadt gilt, wird zum einen bis zur Sporthalle hinaus, zum anderen auf die Au und in die alte Weyrer Straße bis zum Bauhof ausgeweitet. Für Anrainer ohne eigene Garage wird es die Möglichkeit geben, eine Dauerparkkarte um rund 60 Euro pro Jahr zu erwerben.

„Die letzte Tarifanpassung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung fand 2017 statt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Wir müssen diesen Weg jetzt gehen, um auch dringend notwendige Investitionen im Bereich der In frastruktur zu tätigen. Wir begleiten aber alle Maßnahmen durch Gespräche mit den Anrainerinnen und Anrainern, um bestmöglich über die Veränderungen zu informieren.“

„Wir haben versucht, in Abstimmung mit dem Stadtmarketing ein ganzheitliches Paket auf den Weg zu bringen, sagt Mobilitätsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ). „Jetzt haben wir einmal im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefällt, danach wird es Anrainerbesprechungen geben, ehe mit den Markierungsarbeiten begonnen wird.“ Los gehen wird die Umstellung im April mit der Innenstadt und dem Bereich von der Plenkerstraße bis zur Sporthalle. Danach soll bis zum Sommer der Bereich Unter der Burg folgen, anschließend wird die Au in Angriff genommen.

