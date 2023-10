Rosenauer Schülerinnen und Schüler in der Demokratiewerkstatt

Im Zuge ihrer Wienwoche besichtigten die beiden 4. Klassen der Mittelschule Sonntagberg in Begleitung der Lehrerkräfte Philipp Deinhofer, Tanja Schönegger und Madeleine Bruckner auch das neu renovierte Parlament.

In der Demokratiewerkstatt des Hohen Hauses erarbeiteten die Jugendlichen unter der fachmännischen Anleitung der Coaches das Thema Partizipation, was soviel wie Beteiligung am politischen Geschehen bedeutet. Dabei erfuhren sie viel über die Aufgaben des Parlaments, über das eigene Mitgestalten und die Demokratie. Als Zusammenfassung erstellten sie einen Podcast zu dem Thema.

Schlussendlich konnten die Jugendlichen noch von der Glaskuppel des wunderschönen neuen Plenariums der Demokratiewerkstatt die laufende Debatte in der Plenarsitzung des Nationalrats mitverfolgen. Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert.

Aber auch die Coaches der Demokratiewerkstatt zeigten sich von den Jugendlichen begeistert. Sie meinten: „Die Jugendlichen waren mit derartigem Interesse und großer Konzentration bei der Sache, wie wohl nur Ergebnis eines guten Schul- und Lernklimas sein kann.“