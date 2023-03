Crystal Club Waidhofen an der Ybbs: Mit der Zeitmaschine ab in die 90e

Zum „Crystal Club“ lud die Waidhofner Eventagentur „Passion and Style“ am vergangenen Freitagabend ins Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs. In den mittelalterlichen Gemäuern erwartete die überaus zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher eine unvergessliche Veranstaltung, die gleichzeitig auf zwei Floors stattfand.

Die Organisatoren des „Crystal Clubs“: Richard Abfalter (rechts) und Sebastian Alberer (links) sowie Christoph Wiesner alias DJ Berlü freuten sich über das ausverkaufte Event im Kristallsaal. Foto: NÖN, Tata Asatiani-Aigner

Am Mainfloor, welchen der Raiffeisen Club präsentierte, agierte DJ Berlü hinter den DJ-Mischpults. Den K(night) Floor übernahm DJ Zesawa. Nach dem Motto „Back to 90s“ schalteten die beiden die Zeitmaschine ein und ließen die Gäste zum Sound der 90er-Jahre ebenso wie zu Tracks aus den aktuellen Charts bis in die Morgenstunden mittanzen. Als Dresscode galt Club oder Retro Style.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.