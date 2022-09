„Herr Pfarrer, du bist herzlich willkommen!“: Installation in Ybbsitz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit 1. September ist der Seitenstettner Benediktiner Pater Jacobus Tisch Pfarrer von Ybbsitz. Am Sonntagnachmittag wurde er feierlich installiert. Im Auftrag von Diözesanbischof Alois Schwarz überreichte ihm der Waidhofner Stadtpfarrer Dechant Herbert Döller die Einführungsurkunde.

Zu dieser feierlichen Amtseinführung hatten sich nicht nur viele Ybbsitzerinnen und Ybbsitzer, Abordnungen der Vereine sowie der Feuerwehr versammelt. Auch eine Gruppe aus Wolfsbach war gekommen, wo Pater Jacobus 15 Jahre lang als Pfarrer gewirkt hatte.

„Herr Pfarrer, du bist herzlich willkommen!“

Die Feier begann am Kirchenplatz. Unter den Klängen des Musikvereins zogen Minis tranten und Klerus, darunter einige Mitbrüder aus dem Stift Seitenstetten, vom Pfarrhof zum Kirchenportal, wo Bürgermeister Gerhard Lueger und die Obfrau des Pfarrgemeinderats Gertraud Handsteiner den neuen Pfarrer herzlich willkommen hießen und ihm kleine Willkommensgeschenke überreichten. „Herr Pfarrer, du bist herzlich willkommen!“, betonte der Bürgermeister. Mit dem symbolisch überreichten Kirchenschlüssel sperrte der neue Pfarrer die Kirchentür auf.

Nach der Eröffnung des Gottesdienstes verlas Subprior Pater Florian Ehebruster das Ernennungsdekret des Bischofs. Pater Jacobus legte vor der Gemeinde sein persönliches Glaubensbekenntnis ab und erneuerte sein Versprechen, das er bei seiner Priesterweihe abgelegt hatte: Gott, den Menschen und der Gemeinschaft der Kirche zu dienen. Er bekam vom Dechant das Evangelienbuch und den Tabernakelschlüssel überreicht.

In seinen Dankesworten am Schluss des Gottesdienstes sagte P. Jacobus, er habe schon als Jugendlicher die Ybbsitzer Pfarrkirche bewundert und erinnere sich immer wieder gern an seine sieben Jahre dauernde Kaplanszeit in Ybbsitz. Im Anschluss lud die Pfarre zur Agape auf den Marktplatz.

