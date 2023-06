Erneut Bestnoten für das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

„Die guten Bewertungen durch die Patientinnen und Patienten sind keine Selbstverständlichkeit. Nur durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten sorgen, sind ausgezeichnete Ergebnisse wie dieses möglich“, betonte der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko und bedankte sich besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Klinikum leisten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr herausragende Arbeit und betreuen die Patientinnen und Patienten mit Expertenwissen und Engagement“, unterstrich Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober.

„Das bestätigen die Ergebnisse der letzten Patientenbefragung, denn sie zeigen auf, dass alle – angefangen von den Ärztinnen und Ärzten über die Pflege bis hin zum Servicepersonal – mit hoher Expertise und vollem Einsatz für die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten sorgen“, ergänzte der Ärztliche Direktor des Klinikums, Stefan Leidl.

Podestplätze in Serie seit 2015

Gemeinsam konnten die Mitglieder der Klinikleitung des LK Waidhofen/Ybbs die Urkunde für eines der drei am besten bewerteten Kliniken unter 300 Betten in Empfang nehmen. „Wir sind sehr stolz auf dieses hervorragende Ergebnis und wir möchten unseren Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben, denn jede und jeder Einzelne von ihnen hat einen wertvollen Beitrag zu diesem hervorragenden Gesamtergebnis erbracht“, sagte der Kaufmännische Direktor Martin Kaiser, der sich gemeinsam mit der Klinikleitung über die Stockerlplätze in Serie seit 2015 freut.

Neben dem tollen Gesamtergebnis darf sich besonders die Bettenstation 3 unter der pflegerischen Leitung von Daniela Krondorfer freuen, denn die interdisziplinäre Sonderklasse wurde niederösterreichweit als beste interdisziplinäre Sonderklasse ausgezeichnet, wobei neben der Pflegequalität auch die ärztliche Betreuung, der Empfang, die Sauberkeit sowie auch die Verpflegung in das Ergebnis des Gesamtklinikaufenthalts einfließen.