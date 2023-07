WMMS Waidhofen/Ybbs: Abschiedsfest für Direktorin Doris Aigner

Doris Aigner übernahm 2007 die Leitung der damaligen Hauptschule I in der Pocksteinerstraße. Gemeinsam mit ihrem engagierten Lehrerteam führte sie rasch den Schwerpunkt „Wirtschaftshauptschule“ ein und etablierte später die „Wirtschaftsmittelschule“. Als leidenschaftliche Musikerin – sie spielt Klarinette und Klavier und ist langjähriges Mitglied des Lehrerchors – war es Aigner zudem ein besonderes Anliegen, die Kreativität der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Aus diesem Grund wurde 2018 in Zusammenarbeit mit der Kunst- und Musikschule Waidhofen/Ybbstal ein weiterer Schwerpunkt – „Musikmittelschule“ – eingeführt.

Bürgermeister Werner Krammer überreichte Schulleiterin Doris Aigner zum Abschied einen Blumenstrauß. Foto: WMMS WaidhofenYbbs

Zielstrebigkeit, Engagement und unermüdlicher Einsatz sind nur einige der Attribute, die Direktorin Aigner am besten beschreiben. Dank ihrer Bemühungen hat sich die Schule als feste Institution in der Schulstadt Waidhofen/Ybbs etabliert. Ihr lag stets die umfassende Förderung der Schülerinnen und Schüler am Herzen, ebenso die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenzen. Dies konnte nur durch ihr Engagement und ihre Freude an der Teamarbeit erreicht werden, was jederzeit bei der scheidenden Direktorin deutlich sichtbar und erlebbar war. Unermüdlich ermöglichte, förderte und organisierte sie Projekte zu den Themenbereichen Soziales, Kreativität, Wirtschaft und Musik. Zuletzt wurde unter ihrer Leitung das erfolgreiche Bezirksjugendsingen im Inneren Ybbstal durchgeführt.

All diese Elemente wurden schließlich bei der großen Abschlussfeier „Zeitreise“ im Plenkersaal zusammengeführt. Unter der Leitung der Musikkoordinatorin Karin Friesenegger wurde eine eindrucksvolle Show zu Ehren von Direktorin Aigner auf die Beine gestellt. Die Lehrerinnen und Lehrer der Wirtschafts- und Musikmittelschule studierten passend zu den Jahrzehnten Musikstücke, Tanzdarbietungen, Schauspielbeiträge und vieles mehr ein, die auf der Bühne präsentiert wurden.

Die 3B verabschiedete ihre Direktorin mit einer Tanzdarbietung. Foto: WMMS WaidhofenYbbs

Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Werner Krammer, Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer, die zuständige Schulausschussobfrau Silvia Hraby und Stadtpfarrer Herbert Döller bedankten sich herzlich bei Doris Aigner. Sie würdigten ihre Kompetenz, Zielstrebigkeit, Umsicht und kollegiale Art sowie ihren unermüdlichen Einsatz für die Schülerinnen und Schüler und die Schule.

Mit dem Abschied von Doris Aigner endet eine Ära an der Wirtschafts- und Musikmittelschule. Die Schulfamilie wird sie als engagierte, inspirierende sowie kollegiale Persönlichkeit in Erinnerung behalten, wie Dienststellenausschuss-Vorsitzender und Kollege Herwig Rohringer in seiner Laudatio festhielt. Mit Aigner verabschiedeten sich auch Robert Baumann und Maria Aigner in den Ruhestand.