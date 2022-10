Reformen bei der Kinderbetreuung auch im Ybbstal

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für Null- bis Zweijährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

Die Stadt Waidhofen erwartet sich von dem Kinderbetreuungspaket vor allem mehr Handlungsspielraum. „Wir wissen aus unseren Bedarfserhebungen, was es braucht, und haben die Wünsche der Eltern auch immer an das Land NÖ weitergetragen. Danke für dieses Paket. Jetzt können wir Schritt für Schritt das Betreuungsangebot ausbauen“, sagt Bürgermeister Werner Krammerf, der auch die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung betont: „Wir wollen Eltern dabei unterstützen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Jeder soll die Möglichkeit haben, aber niemand soll sich verpflichtet fühlen, seine Kinder in Betreuung zu geben.“

Die geplanten Reformen im Kindergartenbereich sehen unter anderem auch kürzere Schließungszeiten im Sommer und kleinere Gruppen vor. Dadurch ist vielerorts ein erhöhter Bedarf an Platz und Personal zu erwarten. Personalmangel, und damit verbunden zu große Gruppen an den Kindergärten, war in den vergangenen Jahren bundesweit immer wieder Thema. Umfangreiche Investitionen von Land und Gemeinden sollen hier Abhilfe schaffen.

Derzeitige Infrastruktur wird nicht ausreichen

Während Pädagoginnen und Pädagogen in den Landeskindergärten vom Land angestellt werden, sind Betreuerinnen und Betreuer meist bei den Gemeinden beschäftigt. Kematens Bürgermeisterin Juliana Günther meint: „Mit dieser Umstellung brauchen wir auf jeden Fall mehr Kapazitäten und auch einen Umbau am Kindergarten. Auch bei der Kindergartenassistenz braucht es Unterstützung des Landes, sonst können die Gemeinden das nicht stemmen.“

In Hollenstein plant man gerade die Errichtung eines Kindergartenzubaus für die Tagesbetreuungseinrichtung, gleichzeitig soll auch für den Kindergarten selbst mehr Platz geschaffen werden, wie Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer erzählt: „Die Infrastruktur reicht mit Sicherheit nicht. Wir rechnen damit, im Zuge des Neubaus der Tagesbetreuungseinrichtung gleichzeitig eine vierte Gruppe errichten zu müssen.“ Auch in Hinblick auf das Personal rechnet Zebenholzer mit höherem Bedarf: „Es müssen natürlich neue Stellen besetzt werden, wir brauchen mit Sicherheit eine Pädagogin oder einen Pädagogen und ein bis zwei zusätzliche Betreuerinnen oder Betreuer.“

In St. Georgen am Reith rechnet man hingegen damit, mit den aktuellen Räumlichkeiten auszukommen. „Aus jetziger Sicht kann man es so abschätzen, dass wir mit dem derzeitigen Platzangebot trotz des zukünftig früher möglichen Kindergartenbetreuungsangebots zurechtkommen sollten“, meint Bürgermeister Josef Pöchhacker.

In Allhartsberg gibt es derzeit noch freie Kindergartenplätze, in Zukunft ist eine zusätzliche Gruppe aber nicht unwahrscheinlich, wie Bürgermeister Anton Kasser berichtet: „Wir werden sehen, wie groß das Interesse dann ist. In unseren fünf Kindergartengruppen ist noch Platz für mehr Kinder. Ich rechne aber damit, dass wir eventuell noch eine weitere Gruppe brauchen werden.“

