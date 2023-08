Einsatzkräfte suchten zwischen Ybbsitz und Waidhofen nach Pkw-Lenker

Eine groß angelegte Personensuche fand am Montagnachmittag zwischen Ybbsitz und Waidhofen statt. Wie die Polizei der NÖN mitteilte, wurde ein Pkw im Urlbach aufgefunden. Der Lenker dürfte bereits in den Morgenstunden mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in weiterer Folge in dem Bach zu liegen gekommen sein. Vom Lenker fehlte jedoch jede Spur. Zwar konnte das Fahrzeug zugeordnet werden, der Besitzer war für die Polizei jedoch unauffindbar.

Foto: FF Ybbsitz

Die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz wurde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Zell kurz vor 14 Uhr zur Personensuche in Richtung Schwarzenberg alarmiert. Die Einsatzleitung wurde aufgebaut und erste Erkundungsfahrten wurden durchgeführt. In Abstimmung mit der Polizei wurde durch die Handyortung eine Lagekarte erstellt, um das Gebiet abzugrenzen. Währenddessen traf auch ein Polizeihubschrauber ein und startete einen Erkundungsflug.

Foto: FF Ybbsitz

Nach rund zwei Stunden konnte der Pkw-Lenker von der Polizei aufgefunden werden. Über die genauen Hintergründe konnte die Polizei zuletzt noch keine Auskunft geben. Die Ermittlungen laufen.