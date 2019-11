Einen Verzicht auf Feuerwerkskörper in der Silvesternacht und darüber hinaus wünscht sich Margarete Zamarin im Ortsgebiet von Ybbsitz.

Aus diesem Grund hat die Ybbsitzerin eine Petition ins Leben gerufen, in welcher ein generelles Verbot des Gebrauchs von Feuerwerkskörpern während des ganzen Jahres gefordert wird.

Verbot wegen Lärm und Klimabelastung

Als Gründe werden die enorme Umwelt- und Klimabelastung sowie der Lärm und der Gestank, der von abgefeuerten Raketen und Krachern ausgeht, genannt.

„Wir wissen, dass sich Ybbsitz gerne als Vorzeigegemeinde präsentiert – zu Recht. Sei es nun als Schmiedegemeinde, Gesunde Gemeinde, Kulturgemeinde, etc.“, heißt es in der Petition. „Wir sind stolz darauf und schätzen uns glücklich, in einer so aktiven und lebenswerten Gemeinde wohnen zu können.“ Um aber als klimaaktive Vorzeigegemeinde ernst genommen zu werden, schlage man vor, ab dem heurigen Silvesterabend auf Feuerwerkskörper in der Gemeinde gänzlich zu verzichten. Es gebe zahlreiche andere Möglichkeiten, das neue Jahr zu begrüßen.

Angemerkt wird, dass es bereits verboten sei, im verbauten Gebiet Feuerwerkskörper abzufeuern, dieses Verbot bisher aber nicht beachtet und Zuwiderhandeln nicht bestraft worden sei.

Kössl Bürgermeister Gerhard Lueger möchte die Petition im nächsten Gemeinderat behandeln.

„Das Abfeuern von Feuerwerkskörpern wurde in den letzten Jahren immer mehr und mehr. Es braucht hier ein Umdenken“, sagt Zamarin. „Schließlich wollen wir alle eine klimafreundliche, lebenswerte und gesunde Gemeinde.“ Zwischen 40 und 50 Bürger haben die Petition bislang unterschrieben. Die Initiatorin hat sie bereits am Gemeindeamt deponiert. Sie erwartet einen „flammenden Aufruf“ an die Ybbsitzer Bevölkerung in der Gemeindezeitung sowie im Internet, wobei auch Konsequenzen bei Zuwiderhandeln angedroht werden sollten.

„Wir werden das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Sprache bringen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. Einen Appell in der Gemeindezeitung und auf der Homepage an die Bevölkerung, das Abfeuern von Feuerwerkskörpern an Silvester zu reduzieren, kann sich der Ortschef gut vorstellen. „Mir persönlich wäre es auch lieber, wenn das weniger wäre“, sagt Lueger. „Es zu verhindern oder gar ein Verbot auszusprechen, wird aber schwierig. Wer sollte das vollziehen?“

Der Bürgermeister verweist auf die herrschende gesetzliche Lage. „Mit Ausnahme der Kategorie F1 ist das Zünden von Feuerwerkskörpern im bewohnten Gebiet ja jetzt schon nicht gestattet und in der Nähe von Kirchen oder Tankstellen generell nicht erlaubt.“