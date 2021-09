Immer wieder kommt es in Böhlerwerk bei der Engstelle beim Gasthaus Kohlhofer zu brenzligen Situationen im Straßenverkehr. Die Kurve, welche die Landesstraße hier macht, ist unübersichtlich und die Fahrbahn nur so breit, dass ein Auto durchfahren kann. Der Gehsteig für die Fußgänger endet vor der Engstelle. Zudem ist das Verkehrsaufkommen durch die neuen Siedlungen ringsum in den letzten Jahren gestiegen.

„Das Problem besteht sicher schon seit zehn Jahren. Von den Anrainern in Gerstlöd wurde auch schon mehrfach darauf hingewiesen, geschehen ist leider bislang noch nichts“, berichtet Tatjana Kirchweger. Das Haus ihrer Familie befindet sich direkt in der Kurve.

Die Böhlerwerkerin berichtet von Lastwagen, Autos und Radfahrern, die immer wieder viel zu schnell um die Kurve fahren. Für Fußgänger sei das oft sehr gefährlich. „Die Stelle ist so eng, dass man hier nicht gut ausweichen kann. Gerade im Frühverkehr, wenn auch Schulkinder unterwegs sind, ist das oft nicht ohne“, schildert Kirchweger. „Viele Kinder gehen deshalb auch gar nicht mehr zu Fuß in die Schule, sondern werden mit dem Auto zur Schule gebracht.“

Um eine Verkehrsberuhigung in dem Bereich zu erzielen, hat Tatjana Kirchweger gemeinsam mit ihrem Mann Rainer Kronsteiner kürzlich eine Petition ins Leben gerufen. Als sinnvollste Maßnahme sieht die Böhlerwerkerin mobile Fahrbahnschwellen, die im Winter, um die Schneeräumung zu ermöglichen, abmontiert werden können. „Tempolimits oder Bodenmarkierungen würden an der Situation nichts ändern, weil sich leider die wenigsten dran halten“, ist Kirchweger überzeugt.

Derzeit gilt in dem Bereich Tempo 50. „Hier sind aber auch 30 km/h noch zu schnell“, stellt die Böhlerwerkerin klar.

Unterzeichnen kann man die Petition des Ehepaars im Gasthaus Kohlhofer oder online unter https://www.openpetition.eu. Rund 110 Personen, da runter auch drei Gemeinderäte der ÖVP und der SPÖ, haben dies bereits getan.

Gespräch mit Bürgermeister

Noch diese Woche sollen die Petition und die gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) übergeben werden. „Wir werden die Problematik am Freitag besprechen“, sagt der Ortschef. „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich hier um eine Landesstraße handelt. Ich werde das Anliegen deshalb an den Straßenerhalter weiterleiten. Aber natürlich hat auch die Gemeinde Interesse, zur Verbesserung der Verkehrssituation in dem Bereich beizutragen.“