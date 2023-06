Beeindruckendes Sonnwendfeuer über Rosenau

Auch heuer fand wieder das traditionelle Sonnwendfeuer der Pfadfindergruppe Kematen-Gleiß am Windberg bei Rosenau statt. Viele engagierte Pfadis sorgten in bewährter Weise für das leibliche Wohl, Unterhaltung und Musik. Gegen 21 Uhr durften die Kinder das große Feuer entzünden. So verwandelte sich der Windberg wieder in einen beeindruckenden Schauplatz, der viele Besucher anzog.