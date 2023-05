Feierliche Erstkommunion in Konradsheim

Zehn Erstkommunionkinder zogen am Sonntag, 30. April, zu den Klängen der Trachtenmusikkapelle mit ihren Eltern, Paten, Lehrerinnen und mit Pfarrmoderator Martin Talnagi zu ihrem Fest in die Kirche ein. „Freut euch mit uns!“, war ihr Begrüßungswunsch an die Gottesdienstgemeinde. Dann brachten sie selbst mit ihren Liedern viel Freude und Energie in ihre Erstkommunionfeier, die unter dem Motto „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ stand. Unterstützt wurden sie dabei von Instrumentalistinnen aus dem Eltern- und Lehrerinnenkreis.

Die Pfarre lud Kinder, Lehrerinnen und den Priester anschließend zum gemeinsamen Frühstück. Die Trachtenmusikkapelle spielte am Kirchenvorplatz zum Maifrühstück auf. Die Gäste der Erstkommunionkinder nutzten die Gelegenheit, sich beim Musikverein mit gutem Essen, Trinken und mit feiner Frühschoppenmusik verwöhnen zu lassen.

