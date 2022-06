Zum 60. Geburtstag: Motorsäge für Opponitzer Pfarrer Wurzer

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Der Opponitzer Pfarrer Johann Wurzer feierte jüngst seinen 60. Geburtstag. Dass dies Pfarre, Gemeinde und örtliche Feuerwehr, der Wurzer als Feuerwehrkurat angehört, nicht ohne gebührende Feier vorübergehen lassen würden, war wohl erwartet worden. Dennoch barg die unverdächtig am Ende der Sonntagsmesse anberaumte Gratulation so manche Überraschung.

Denn die Messe nahm am 29. Mai einen außergewöhnlichen Ausgang. Nach dem Schlusssegen nahm die Pfarrjugend um den Pfarrer Aufstellung, um diesem zum Jubeltag einen Segen auszusprechen, was den Pfarrer sichtlich rührte. Bewies dies doch, dass seine Schäfchen die christliche Segnung gerade in dem von ihm gerne erläuterten Sinn verstanden hatten. Dann traten die frisch gewählte Obfrau des Pfarrgemeinderats Eva Wieser, Bürgermeister Johann Lueger und Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Pießlinger in die Apsis des Gotteshauses. Einer clever angelegten Regie folgend, überreichte man dem Pfarrer erst einmal einen Akku mit beachtlichen 9,4 Amperestunden Kapazität. „Weil du für deine vielen Aufgaben viel Energie brauchst“, wie der Bürgermeister meinte. Um diesen entsprechend aufladen zu können, wurde ein Ladegerät als zweites Geschenk nachgereicht.

Das dritte Geschenk lüftete das Geheimnis um den Sinn der ersten Geschenke: Akku und Ladegerät passten perfekt zu einer Akku-Motorsäge. Man spielte dabei darauf an, dass der Pfarrer vor seiner spätberufenen Priesterweihe im Ybbstal als Forstmann tätig gewesen war und noch immer gerne mit der Motorsäge Skulpturen schnitzt. Mit Helm und Schnittschutzhose schnitt der Pfarrer vor begeistertem Publikum ein perfektes Kreuz in einen Baumstrunk. Die Trachtenmusik umrahmte das Fest.

