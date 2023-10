Kindergottesdienst mit (Kuschel-)Tiersegnung

„Sei gepriesen für alle deine Tiere“ – unter diesem Motto waren Kinder und Familien am 1. Oktober eingeladen, mit ihren Tieren oder Kuscheltieren zum Abelenzium nach Gaflenz zu kommen. Dort hatte der Kinderliturgiekreis anlässlich des Welttierschutztags am 4. Oktober einen besonderen Kinder- und Familiengottesdienst vorbereitet.

Der Innenhof füllte sich an diesem Sonntag immer mehr mit Sonne und auch mit Feiergästen. Franz von Assisi, der Schutzpatron der Tiere, der am 4. Oktober seinen Gedenktag hat, war der Pate für die Feier. Am Ende des Gottesdienstes wurden alle mitgebrachten Tiere – ob Katzen, Hühner oder auch die unzähligen Kuscheltiere – von Diakon Martin Rögner gesegnet.