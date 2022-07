Hollensteiner Josef Gass zum Diakon geweiht

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Der Hollensteiner Josef Gass empfing kürzlich im Stift Melk die Diakonweihe. Der gebürtige Weinviertler lebt mit seiner Familie in der Pfarre Hollenstein. Im Glauben sei er immer schon verwurzelt gewesen, erzählt Gass, der 1979 geboren wurde. Ins Ybbstal sei er der Liebe wegen gekommen.

In Jugendzeiten war Gass als Ministrant in seiner Heimatpfarre Unterstinkenbrunn aktiv. Danach besuchte er das erzbischöfliche Seminar Hollabrunn. In Deutschland absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr für das internationale päpstliche Hilfswerk „Kirche in Not“. Aus einem wurden schließlich drei Jahre.

Bei der Weihe zum Diakon im Stift Melk war Josef Gass einer von neun Kandidaten aus der Diözese. 2018 hatte der Angestellte der Firma voestalpine Precision Strip mit der Ausbildung begonnen. Die Entscheidung dazu hatte der Familienvater, der seit 2010 verheiratet ist, bereits im Jahr 2015 getroffen. Dem damaligen Entschluss folgte die theologische Ausbildung, als Basis für die Ausbildung zum Diakon.

Für die Ausbildung zeichneten Theologe Rupert Grill und der Böhlerwerker Diakon Thomas Resch verantwortlich. „Sie haben mich während der Ausbildung begleitet und zum Diakonat hingeführt“, erzählt Gass. Nach der Gebetseinleitung durch den Bischof legten sich die Weihekandidaten zum Zeichen der Hingabe auf den Boden. „Am berührendsten war, als wir am Fußboden gelegen sind und die Heilige Litanei gebetet worden ist“, berichtet Gass. In der Litanei waren die Namenspatrone der Diakone, ihrer Ehefrauen und ihrer Kinder enthalten. „Das war ein ganz besonderer Moment“, sagt der frisch geweihte Diakon, der als solcher nun in der Pfarre Hollenstein tätig ist. Gass wird dieses Amt neben seinem Hauptberuf ehrenamtlich ausüben.

