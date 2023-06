Erfahrungsbericht über Flüchtlingsarbeit auf Lesbos

Drei Monate war Franz Fluch als Freiwilliger auf der Insel Lesbos. Er arbeitete in der NGO (Anm. dt.: Nichtregierungsorganisation) von Doro Blancke am Rande des griechischen Flüchtlingscamps Mavrovouni mit den rund 2.500 gegenwärtig dort lebenden Menschen. Am Sonntag, 4. Juni, berichtete er auf Einladung des Katholischen Bildungswerks den über 40 interessierten Gästen im haus.konradsheim über seine eigenen Erfahrungen und über die problematische Menschenrechtslage an dieser konkreten europäischen

Außengrenze.

Seit 2015 ist Doro Blancke, eine Frau aus der Steiermark, mit ihrem kleinen Team vor Ort und organisiert zusammen mit anderen NGOs verschiedenste Unterstützungen für die auf Lesbos ankommenden

Flüchtlinge. Franz Fluch gab Englischunterricht und half bei der Abwicklung der wöchentlichen Nahrungsmittelausgaben an die Asylwerberinnen und Asylwerber, die nicht mehr im Lager, sondern in Quartieren der Umgebung leben. Er zeigte sich begeistert von dieser „starken Frau, die viel Menschlichkeit umsetzt“.

Zugleich erzählte er betroffen von den Pushbacks, mit denen griechische Behörden und ihre anonymen Helfer Asylwerber wieder aufs offene Meer in türkische Gewässer zurückbringen und ihnen damit das Asylrecht verwehren. „Recht muss Recht bleiben. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die aus den Gräueln des 2. Weltkriegs hervorgegangen ist, darf nicht weiter durch diese Praktiken außer Kraft gesetzt werden“, lautete sein Schlussappell.

Abschließend durfte Franz Fluch von den Gästen über 700 Euro an Unterstützung für das Projekt von Doro Blancke entgegennehmen.