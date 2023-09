Pfarre Neue Ministranten in Windhag angelobt

Angelobung der neuen Minis in der Pfarre Windhag: Pater Franz Hörmann, Anna Kronsteiner, Mila Hintsteiner, Florian Adelsberger (1. Reihe, von links), die Betreuerinnen Andrea und Melanie Schwarenthorer, Sarah Hofmarcher, Magdalena Gegenbauer, Moritz Blamauer, Christoph Huber und Diakon Engelbert Lagler (2. Reihe, von links). Foto: Franz Wagner

S ieben Kinder begannen am 27. August in der Pfarre Windhag ihren Dienst am Altar.

Im Rahmen der heiligen Messe am Sonntag, 27. August, wurden sieben Kinder aus der Pfarre Windhag als neue Ministrantinnen und Ministranten angelobt. Mit Texten und einem Ministrantengebet gestalteten die neuen Ministranten den Gottesdienst. „Jesus baut auf euch und rechnet mit euch und ganz besonders mit euch Ministranten“, sagte Pater Franz Hörmann in seiner Predigt an die neuen Minis, die ab sofort ihren Dienst am Altar verrichten dürfen. Nach dem Schlusslied überreichte er jedem Kind das Ministrantenkreuz. Dank ging an Andrea und Melanie Schwarenthorer für die Betreuung der Ministranten.