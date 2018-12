Seit 1. November dieses Jahres hat Waidhofen einen neuen Kaplan: Der 39-jährige Pater Josef Madanu aus Indien wird künftig das Pfarrteam in Waidhofen unterstützen.

Der Pater stammt aus der indischen Provinz Hyderabad und ist Teil der Ordenskongregation „Missionare des Glaubens“. „Es gefällt mir sehr gut in Österreich“, sagt Pater Josef Madanu. „Das Wetter ist hier ganz anders als in Indien. Dort haben wir im Sommer zwischen 40 und 50 Grad Celsius. Ich habe gehört, dass es hier im Winter sogar Minusgrade und Schnee haben kann. Ich habe noch nie in meinem Leben Schnee gesehen.“