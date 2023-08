Pfarre Waidhofen/Ybbs Berührende Fatimafeier in der Stadtpfarrkirche

Die Priester am Altar, von links: P. Samuel Igwe, Diakon Karl Schweiger aus Gaflenz, Pfarrer i. R. Karl Höllerer, P. Raimundo Jose und Pfarrer Herbert Döller. Foto: Christine Ecker

Z ahlreiche Gläubige trafen sich am vergangenen Sonntag zur monatlichen Fatimafeier in der Waidhofner Stadtpfarrkirche. Der Goldhauben- und Trachtenverein verteilte Kräuterbüschel in Vorbereitung auf Mariä Himmelfahrt.

Es war diesmal ein Sonntagabend, der eine große Schar von Betern zur traditionellen Fatimafeier in der Stadtpfarrkirche Waidhofen zusammenführte. Zelebrant Pfarrer in Ruhe Karl Höllerer aus St. Pölten lenkte in seiner Predigt den Blick ganz nach oben bis zu Gott hin, der das Leben liebt. Die vom Chor der Familie Bösendorfer gemeinsam mit Lucia Mayerhofer und Christoph Hirtenlehner vorgetragenen Marienlieder erfreuten die Herzen der Wallfahrer. Die Goldhaubengruppe mit Pater Samuel Igwe und Padre Raimundo Jose (vorne, 5. und 6. von links) sowie Stadtpfarrer Herbert Döller (rechts). Foto: Christine Ecker Am Ende der Messe erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein gesegnetes Kräuterbüschel, das die Goldhaubenfrauen anlässlich des bevorstehenden Feiertags Mariä Himmelfahrt in liebevoller Kleinarbeit gebunden hatten. Die Bedeutung des Opfers für die Arbeit von Bischof Schäffler am Ende jeder Fatimafeier wurde diesmal unterstrichen durch die Anwesenheit von Padre Raimundo Jose, der aus der Diözese Parnaíba stammt. Unter Applaus der Anwesenden konnte ihm Pfarrer Döller zu seinem 34. Geburtstag an diesem Tag gratulieren.