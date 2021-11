Kunstjuwel an Kirchenmauer wird resauriert

Viele Waidhofner kennen das Ölbergrelief an der Außenwand der Stadtpfarrkirche. Derzeit wird dieses restauriert. Bereits beim Bau der Stadtpfarrkirche im 15. Jahrhundert entschied man sich dazu, das Relief „Christus betet am Ölberg“ zu bewahren. Dieses ist vermutlich 1380 entstanden, wie der Vergleich mit anderen solchen Darstellungen nahelegt. Historisch hatte das Motiv, das oft in Friedhöfen zu finden ist, die Funktion, Trauernden Trost zu spenden.

In Waidhofen befindet sich die Darstellung neben dem Eingangsportal. Allerdings verlor sich dieser Bezug des Reliefs zum Totenkult ab 1542 nach der Auflösung des Friedhofs rund um die Stadtpfarrkirche. Im 16. oder 17. Jahrhundert wurde das ganze Relief unter Verputz gelegt, die noch hervor ragenden Teile wurden einfach abgeschlagen. Im Zuge einer Außenrenovierung der Stadtpfarrkirche wurde das dadurch stark beschädigte Ölbergrelief im August 1951 wieder freigelegt. Der unsachgemäße Umgang mit diesem alten Kulturgut in früheren Zeiten soll nun durch die laufende Renovierung rückgängig gemacht werden. Was eigentlich schon 2019 hätte geschehen sollen, ist derzeit im Gange.

Allgemein sind die Fachleute von Denkmalamt und Diözesankonservatorat der Meinung, dass es sich bei dem Relief um ein einzigartiges Objekt handelt, das vor allem durch seine interessante Geschichte besticht. Demzufolge wollte man sich mit einer großzügigen Subventionierung aus öffentlichen und Kirchenbeitrags-Mitteln einstellen, die aber nach den jüngsten Mitteilungen deutlich geringer ausfallen wird. Es gab zwar in diesem Zusammenhang eine Spende der Raiba Ybbstal, aber es bleibt für die Pfarre noch immer die große Summe von 8.500 Euro zu finanzieren. Sie bittet daher die Allgemeinheit um ihre Mithilfe, dieses alte Bild an der Kirchenmauer in seiner ursprünglichen Form wiederherzustellen. Es wird damit ein Objekt erhalten, das den Kulturstandort aufwertet.