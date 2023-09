Traditionell wurde am letzten Sonntag im September das Erntedankfest in der Pfarre Windhag gefeiert. Unter musikalischer Begleitung durch die Trachtenmusikkapelle Windhag zog der Klerus mit den Gläubigen und der gesegneten Erntekrone von der Hubertuskapelle in die Pfarrkirche zum Dankgottesdienst ein.

Pater Franz Hörmann und Diakon Engelbert Lagler segneten bei der Hubertuskapelle die Erntegaben. Foto: Franz Wagner

Im Anschluss hatten die Jungscharkinder eine Agape vorbereitet und bei Blasmusik genossen die vielen Besucher den gemütlichen Vormittag am Dorfplatz.