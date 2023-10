Ybbsitz feierte das Erntedankfest

Bei herrlichem Wetter konnte die Pfarre Ybbsitz am 1. Oktober das Erntedankfest begehen. Pfarrer Pater Jacobus Tisch segnete die Erntegaben und die prächtige Erntekrone, welche von der Katholischen Jugend und der Landjugend gebunden worden war.

Unter den festlichen Klängen der Musikkapelle zog die große Feiergemeinde vom alten Marktbrunnen in die Kirche, wo der Festgottesdienst fortgesetzt wurde. Die Predigt regte zu Dankbarkeit und zum Teilen an. Bei einer Agape am Kirchenplatz klang das Fest gemütlich aus.